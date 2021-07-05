Zilhicce ayı ne zaman? İşte Diyanet'in verdiği 2021 Zilhicce ayı tarihi

Zilhicce ayı, hicri yılın son ayı ve dört haram aydan birisi olması dolayısıyla Müslüman alemi için önem arz ediyor. Sözlük manasıyla hac ayı anlamı taşıyan zilhicce, ilk 10 günü ile önem arz ediyor. Hz. Peygamber’in, 'Allah katında ibadet edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur' sözleri bu ayın önemini vurguluyor. İşte, konu hakkında detaylı bilgiler...