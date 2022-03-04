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Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Nükleer santral nedir? İşte Zaporijya Nükleer Santrali haritadaki konumu

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Zaporijya Nükleer Santrali gündemde yer alıyor. Ukrayna savaşının 9'uncu gününde Rusya'dan tehlikeli bir hamle yapıldı. Çatışmalar Avrupa'nın en büyük santrali olan Zaporijya'ya sıçradı. Peki, Zaporijya Nükleer Santrali nerede? Nükleer santral nedir? İşte Zaporijya Nükleer Santrali konumu

1/3Zaporijya Nükleer Santrali nerede Nükleer santral nedir İşte Zaporijya Nükleer Santrali haritadaki konumu

Zaporijya Nükleer Santrali’nin nerede olduğu merak ediliyor. Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Ukrayna acil servisleri, Zaporizhzhya nükleer santralinin eğitim binasında yerel saatle sabah 6'dan hemen önce bir yangın çıktığını doğruladı. Yangının ardından, Energodar Belediye Başkanı Dmitro Orlov, bölgedeki çatışmanın sonlandığını söyledi. Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor.

2/3ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ NEREDE

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ NEREDE?

Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın en büyük 10 nükleer santralinden biri olarak biliniyor. Ülkedeki 4 tesiste 15 faal nükleer reaktöre sahip olan Ukrayna, kullanılan elektriğinin yaklaşık yarısını bu santrallerden sağlıyor. Zaporijya, Ukrayna'nın turistik şehirlerinden biridir. Ülkenin en büyük şehirlerinden biridir.

3/3NÜKLEER SANTRAL NEDİR

NÜKLEER SANTRAL NEDİR?

Bir ya da daha fazla sayıdaki nükleer reaktör için yakıt olarak kullanıldığı radyoaktif maddelerin elektrik enerjisine çevrilmesinin sağlandığı tesistir. Günümüzde elektrik ihtiyacı için yaklaşık olarak yüzde 17’lik kısmı nükleer enerji ile karşılanmaktadır. Bazı ülkelerde ise elektrik ihtiyaçlarının çok büyük bölümünü nükleer santrallerden karşılamaktadırlar. Fransa’nın elektrik enerjisini yüzde 75 oranında nükleer santrallerden karşılamaktadır. Dünya genelinde 400’den daha fazla sayıda nükleer santral bulunurken, bu nükleer santrallerin 100 tanesi sadece Amerika’da bulunur.

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#Zaporijya Nükleer Santrali#Nükleer Santral#Zaporijya Nükleer Santrali Harita