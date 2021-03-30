Yüzme havuzu, hamam, saunalar açık mı? İstanbul'da yüzme havuzu, hamam, sauna için yeni karar

Yüzme havuzu, hamam, saunalar için İstanbul'da yeni karar verildi. Daha önce alınan kararla yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük (mavi), orta (sarı) ve yüksek risk (turuncu) grubunda bulunan illerde faaliyet gösterebiliyordu. Kırmızı renk kategorisine giren İstanbul için alınan karara göre yüzde 50 kapasite ile hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 07:00-19:00 saatleri arasında açık olacak. Yüzme havuzu vb. tesisler ise 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilecek.