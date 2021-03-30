Yüzme havuzu, hamam, saunalar açık mı? İstanbul'da yüzme havuzu, hamam, sauna için yeni karar
Yüzme havuzu, hamam, saunaların durumu gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonları ilgilendiren Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan risk haritasını yayınladı. Vaka sayısında yaşanan artışla İstanbul kırmızı (çok yüksek riskli) iller arasına girdi. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nden alınan karara göre İstanbul'da yüzme havuzu, hamam, saunaların belirli saatlerde faaliyet gösterebileceği bildirildi. İşte, merak edilen Yüzme havuzu, hamam, saunalar açık mı? sorusunun yanıtına yönelik detaylar.
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1
Yüzme havuzu, hamam, saunalar için İstanbul'da yeni karar verildi. Daha önce alınan kararla yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük (mavi), orta (sarı) ve yüksek risk (turuncu) grubunda bulunan illerde faaliyet gösterebiliyordu. Kırmızı renk kategorisine giren İstanbul için alınan karara göre yüzde 50 kapasite ile hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 07:00-19:00 saatleri arasında açık olacak. Yüzme havuzu vb. tesisler ise 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilecek.
2
İSTANBUL İÇİN YENİ KARAR
İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından yapılan açıklamaya göre; daha önce faaliyeti durdurulan halı saha, yüzme havuzu vb. tesislerin girişlerde HES kodu kullanılması ve seyirci/refakatçi/misafir alınmaması kaydıyla 09:00-19:00 saatleri arasında çalışabilmelerine izin verildi.
Açıklamada, internet kafe/salonu, bilardo salonu, lunapark, hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler için süregelen uygulamaya uygun şekilde; yüzde 50 kapasite sınırına uymak ve HES kodu sorgulaması yapmak kaydıyla 07:00-19:00 saatleri arasında faaliyette bulunabilmelerine izin verildiği aktarıldı.
3
Kademeli normalleşme sürecinde halı saha, yüzme havuzu, hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük (mavi), orta (sarı) ve yüksek risk (turuncu) grubunda bulunan illerde faaliyet gösterebiliyordu.
Bu işletmeler çok yüksek risk grubu olarak sınıflandırılan 'kırmızı' kategorideki kentlerde ise yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalacaktı.
4
İstalbullular vaka sayısındaki artış ve hastanelerin doluluk oranı gibi çeşitli faktörlere göre belirlenen risk haritasında 'çok yüksek riskli' kırmızı kategoride yer alan kentteki durumu merak ediyordu.