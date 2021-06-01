Yüzme havuzları açıldı mı? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi..
Yüzme havuzları açıldı mı sorusu, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netlik kazandı. Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıklayan Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir" dedi. Öte yandan yüzme havuzlarının açılacağı gün de resmen açıklanmış oldu. Peki, yüzme havuzları ne zaman açılacak?
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Yüzme havuzları için karar verildi. Haziran ayına kısa bir süre kalması ve havaların yaz mevsimi değerlerine çıkması ile vatandaşların yüzme havuzlarına ilgisi arttı. Ancak koronavirüsü önleme tedbirleri kapsamında faaliyetlerine geçici olarak ara verilen yüzme havuzları hizmet veremiyor. Vatandaşlar ve işletme sahipleri ile çalışanlar ise bu işletmeler için yeniden faaliyet kararına odaklandı. İşte, "Yüzme havuzları ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...
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YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI?
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
Açık yüzme havuzları, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.
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Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.
Genelge Temmuz ayına kadar geçerliliğini sürdürecek.