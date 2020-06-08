Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? Dış hat seferleri için yeni planlama
Normalleşme süreci kademeli olarak devam ederken, yurt içi uçak seferlerinin başlamasıyla gözler dış hat uçuşlarına çevrildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve Türk Hava Yolları (THY) yurt dışı uçuş tarihleriyle ilgili daha önceki açıklamalarda 10 Haziran tarihini işaret etmişti. THY'den yapılan yeni açıklamada bazı ülkelerin uyguladığı seyahat kısıtlamaların uçuş planlamalarında zorunlu olarak son dakika değişikliklerine sebebiyet verdiğini açıklandı. Peki, yurt dışı uçuşları (dış hat) ne zaman başlayacak?
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Yurt dışı uçak seferlerinin başlayacağı tarih gündemde yer almaya devam ediyor. İç hat seferleri sonrası başlayacak olan THY dış hat uçuşlarıyla ilgili beklenen açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'dan geldi. Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "10 Haziran’dan itibaren 40 ülkeye uçak seferleri başlatmayı planlıyoruz." dedi. THY'den yapılan duyuruda da, bazı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarında oluşan anlık değişikliklerin olabileceği belirtildi.
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DIŞ HAT UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 10 Haziran’dan itibaren kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını bildirdi. Türkiye’nin ‘yeni normalleşme’ çerçevesinde adımlarını teker teker hayata geçirdiğini aktaran Bakan Karaismailoğlu, salgınla mücadele tedbirlerinin en üst seviyede alınarak 1 Haziran’da iç hat uçuşlarının başlatıldığını ve dış hat uçuşları konusunda da 92 ülke nezdinde girişimlere başlandığına dikkati çekti.
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HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ YAPILACAK?
Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılmasıyla ilgili ilk aşamada 15 ülkeyle ön mutabakat yapıldığını belirten Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Kuruluşlar ve muhatap ülkelerle uçuşların emniyetli bir şekilde yapılması noktasında görüşüyoruz. Halihazırda dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Beyaz Rusya (Belarus), Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık.”
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THY'DEN HAT SEFERLERİNDEN PLANLAMA DUYURUSU
THY, bazı ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarında oluşan anlık değişikliklerin, pandemi öncesi planlanan seferlerin gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarında zorunlu olarak son dakika değişikliklerine sebebiyet verdiğini belirtti.
Türk Hava Yollarının (THY), resmi Twitter hesabından "Sayın yolcularımızın dikkatine" başlığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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"Ülkelerin uluslararası seyahat kısıtlamalarındaki anlık değişiklikler, pandemi öncesi planlanmış seferlerin güncel durumda gerçekleştirilememesine ve uçuş planlamalarımızda zorunlu olarak son dakika değişikliklerine veya uçuş iptallerine sebebiyet vermektedir.
Değişiklik veya iptali gerçekleşen uçuşlarla ilgili bilgilendirmeler, iletişim kanallarımızdan ve SMS yoluyla yapılacak olup yeni planlamalar en kısa sürede açıklanacaktır. Bilet değişim işlemlerinizi ücretsiz olarak web sitemiz, mobil uygulamamız ve çağrı merkezimiz aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz."