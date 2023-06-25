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YUNANİSTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM: İkinci tur Yunanistan seçimlerini kim kazandı, başbakan kim oldu? İşte Miçotakis ve Çipras'ın oy oranları

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#Yunanistan#Çipras#Miçotakis
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2023 23:42

Yunanistan Genel Seçim sonuçları 2023, oy sayımı sonrası belli olmaya başladı. Ülkede 21 Mayıs’ta yapılan genel seçimlerde, hükümetin kurulamamasının ardından ikinci kez düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 97’den fazlasının sayılmasının ardından resmi olmayan sonuçlara göre oy sonuçları geldi. Kyriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi ve Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak’ı (SYRIZA) oy oranları açıklandı. Oyların en az yüzde 25'ini alarak birinci gelen parti fazladan 20 sandalye kazanırken her yarım puan için bir sandalye daha eklendi. Peki, İkinci turda Yunanistan seçimlerini kim kazandı? İşte Miçotakis ve Çipras'ın oy oranları.

1/5YUNANİSTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM: İkinci tur Yunanistan seçimlerini kim kazandı, başbakan kim oldu İşte Miçotakis ve Çiprasın oy oranları

Yunanistan seçim sonuçları tüm dünyada yakından takip ediliyor. Yeni parlamento üyelerini seçmek için ikinci kez sandık başına giden Yunanistan'da oy sonuçları belli olmaya başladı. İkinci turda gerçekleşen Yunanistan seçimlerinde, sandık başına giden seçmenler 26 siyasi parti, 4 parti ittifakı ve 2 bağımsız aday arasında tercih yaptı. Sandıkların kapanmasının ardından oyların yüzde 97'sinden fazlası sayıldı. Resmi olmayan oy sonuçlarına göre Kyriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi ipi göğüsledi. Peki, Yunanistan Başbakanı kim oldu, seçimleri kim kazandı? İşte, oy sonuçları 2023.

2/5YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİM OLDU

YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİM OLDU?

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi sonrası ikinci kez düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 97’den fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Kyriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,5’ini alarak seçimin galibi oldu. ND, 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu sağladı.

Miçotakis yaptığı açıklamada, “Yunan halkı istikrar, yeterlilik, hızla büyüyen bir ekonomi, Avrupa ve ötesinde güvenilir bir ortak olarak itibar inşa eden bir hükümet için oy kullandı. Onların desteğini hafife almıyorum. Yarın, cesur reform yolculuğumuzda sıkı çalışmalarımız yeniden başlıyor” dedi.

3/5ÇİPRASIN OY ORANI NE KADAR

ÇİPRAS'IN OY ORANI NE KADAR?

Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon - İlerici İttifak’ı (SYRIZA) oyların yüzde 17,8’ini alarak 47 sandalye, Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) oyların yüzde 11,8’ini alarak 32 sandalye, Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) oyların yüzde 7,6’sını alarak 20 sandalye, Spartalılar Partisi oyların yüzde 4,6’sını alarak 13 sandalye, Helen Çözümü (EL) oyların yüzde 4,4’ünü alarak 12 sandalye, NİKİ oyların yüzde 3,7’sini alarak 10 sandalye ve Özgürlük Rotası oyların yüzde 3,1’ini alarak 8 sandalye kazandı.

4/5SYRIZANIN OYLARIN YÜZDE 16,1-19,1’İNİ ALMASI BEKLENİYOR

SYRIZA'NIN OYLARIN YÜZDE 16,1-19,1’İNİ ALMASI BEKLENİYOR

Yunanistan’da sandık çıkış anketlerine göre de Miçotakis’in partisinin seçimi büyük farkla kazanması bekleniyordu. Ankete göre, Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak’ın (SYRIZA) oyların yüzde 16,1-19,1’ini, Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) oyların yüzde 10-13’ünü ve Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) oyların yüzde 7,2-9,2’sini, Spartalılar Partisi’nin oyların yüze 4-6’sını, Helen Çözümü’nün (EL) oyların yüzde 2,3-4,3’ünü, NİKİ’nin oyların yüzde 2,3-4,3’ünü ve Özgürlük Rotası’nın oyların yüzde 2-4’ünü alması bekleniyor.

5/5YUNANİSTAN İLK TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023

YUNANİSTAN İLK TUR SEÇİM SONUÇLARI 2023

Geçtiğimiz mayıs ayında nisbi seçim sistemine göre yapılan seçimlerde hiçbir partinin yüzde 46'lık oy oranına ulaşamaması sonrası parti liderleri koalisyon hükümeti kurmayı reddetmişti. Bugün düzenlenen genel seçimlerde ise, oyların en az yüzde 25'ini alarak birinci gelen parti fazladan 20 sandalye kazanırken, her yarım puan için bir sandalye daha eklendi. Seçiminin galibi olan ND oyların yüzde 40'ını alarak 50 tane fazladan sandalye kazanmış oldu.

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#Yunanistan#Çipras#Miçotakis