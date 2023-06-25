YUNANİSTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM: İkinci tur Yunanistan seçimlerini kim kazandı, başbakan kim oldu? İşte Miçotakis ve Çipras'ın oy oranları

SYRIZA'NIN OYLARIN YÜZDE 16,1-19,1’İNİ ALMASI BEKLENİYOR
Yunanistan’da sandık çıkış anketlerine göre de Miçotakis’in partisinin seçimi büyük farkla kazanması bekleniyordu. Ankete göre, Aleksis Çipras liderliğindeki Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak’ın (SYRIZA) oyların yüzde 16,1-19,1’ini, Panhelenik Sosyalist Hareket’in (PASOK) oyların yüzde 10-13’ünü ve Yunanistan Komünist Partisi’nin (KKE) oyların yüzde 7,2-9,2’sini, Spartalılar Partisi’nin oyların yüze 4-6’sını, Helen Çözümü’nün (EL) oyların yüzde 2,3-4,3’ünü, NİKİ’nin oyların yüzde 2,3-4,3’ünü ve Özgürlük Rotası’nın oyların yüzde 2-4’ünü alması bekleniyor.