YUNANİSTAN SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM: İkinci tur Yunanistan seçimlerini kim kazandı, başbakan kim oldu? İşte Miçotakis ve Çipras'ın oy oranları

YUNANİSTAN BAŞBAKANI KİM OLDU?

Yunanistan’da 21 Mayıs’ta düzenlenen genel seçimlerin ardından hiçbir partinin hükümeti kurma görevini kabul etmemesi sonrası ikinci kez düzenlenen genel seçimde oyların yüzde 97’den fazlası sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre eski Başbakan Kyriakos Miçotakis’in lideri olduğu Yeni Demokrasi (ND) Partisi oyların yüzde 40,5’ini alarak seçimin galibi oldu. ND, 300 sandalyeli parlamentoda 158 sandalye kazanarak parlamentoda çoğunluğu sağladı.



Miçotakis yaptığı açıklamada, “Yunan halkı istikrar, yeterlilik, hızla büyüyen bir ekonomi, Avrupa ve ötesinde güvenilir bir ortak olarak itibar inşa eden bir hükümet için oy kullandı. Onların desteğini hafife almıyorum. Yarın, cesur reform yolculuğumuzda sıkı çalışmalarımız yeniden başlıyor” dedi.