Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman, tarih belli oldu mu?
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olan Yüksek Askeri Şura (YAŞ), ağustos ayında bir kez daha bir araya gelecek. YAŞ'ta, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. Peki, YAŞ toplantısı ne zaman?
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Yüksek Askeri Şura'nın ağustos başında toplanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılması planlanan toplantıda, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da gözden geçirilecek.
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Edinilen bilgiye göre, ağustos ayının ilk haftası içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan YAŞ'tan önce üyeler, her yıl olduğu gibi Anıtkabir'i ziyaret edecek.
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Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.