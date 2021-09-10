YÖKDİL sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu... YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
YÖKDİL sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. İngilizce dilinde fen bilimleri, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece sosyal bilimler alanında yapılan YÖKDİL'in sonuçları eylül ayında erişime açılacak. Peki, YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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1
ÖSYM 2021 yılının takvimiyle YÖKDİL sonuç tarihini paylaştı. Resmi adreste de yer alan bilgiye göre, YÖKDİL sonuçları 21 Eylül 2021 tarihinde açıklanacak.
2
Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak.
3
Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.