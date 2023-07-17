YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YÖKDİL 2 başvurusu için son gün... Sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır?

YÖKDİL SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Sınav başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi. Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar ise şu şekilde;



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)



Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç) QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)



Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Halkbank’ın ATM, internet bankacılığı ve şubeleri



ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)



Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)



Ziraat Bankası’nın sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)



İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı.