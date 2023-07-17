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YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM YÖKDİL 2 başvurusu için son gün... Sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır?

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#YÖKDİL#YÖKDİL 2 Sınavı Ne Zaman#ÖSYM AİS Başvuru Ekranı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2023 13:40

Yılın ikinci YÖKDİL oturumu için başvurular bugün sona eriyor. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlayabilecek. YÖKDİL 2 sınavı ise 27 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacak. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? Sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır? İşte ayrıntılar...

1/3YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır ÖSYM YÖKDİL 2 başvurusu için son gün... Sınav başvuru ücreti ne kadar, hangi bankalara yatırılır

YÖKDİL 2 başvuruları 17 Temmuz'da sona erecek. 2023-YÖKDİL/2 Sınavı, 27 Ağustos 2023 tarihinde; İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak.

2/3YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL BAŞVURU EKRANI

YÖKDİL 2 için başvurular ÖSYM AİS ekranı üzerinden tamamlanacak. Başvurular için son gün 17 Temmuz. Sınav için geç başvurular ise 25 Temmuz'da alınacak.

YÖKDİL 2 BAŞVURU EKRANI

3/3YÖKDİL SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR

YÖKDİL SINAVI BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

Sınav başvuru ücreti 260 TL olarak belirlendi. Sınav ücretinin yatırılacağı bankalar ise şu şekilde;

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

Albaraka Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı(KKTC’den başvuracak adaylar hariç) QNB Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve mobil bankacılık (KKTC’den başvuracakadaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank’ın ATM, internet bankacılığı ve şubeleri

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylarhariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası’nın sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı.

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#YÖKDİL#YÖKDİL 2 Sınavı Ne Zaman#ÖSYM AİS Başvuru Ekranı