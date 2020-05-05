YKS'de maske takmak zorunlu mu, sosyal mesafe nasıl yapılacak? YKS sınavında alınacak önlemler neler?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 27 - 28 Haziran tarihine alınmasının ardından, ÖSYM'den sınavlar ilgili açıklamalar geldi. Bu yıl ki sınavın bazı önlemler çerçevesinde yapılacağını duyurun ÖSYM Başkanı Halis Aygün, sosyal mesafe kurallarına değinerek oturma düzeninin nasıl uygulanacağını açıkladı. Peki, YKS sınavında alınacak önlemler neler? Sınavda maske takmak zorunlu mu? YKS nasıl yapılacak sosyal mesafe nasıl olacak? İşte, YKS'de alınacak önlemler ve YKS oturma düzeni ile ilgili merak edilen bazı bilgiler...
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"YKS nasıl olacak?" sorusu sınav tarihinin değişmesiyle beraber adayların yanıt aradığı başlıca konulardan oldu. 27-28 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'yla ilgili peş peşe yapılan açıklamalar sonrası, ÖSYM Başkanı Halis Aygün corona virüsü nedeniyle sınavda alınacak bazı önemlere değindi. Aygün sınava isteyen adayların dezenfektan getirebileceklerini belirtti. İşte, YKS nasıl uygulanacak? YKS'de yasak olan eşyalar nelerdir? sorularının yanıtına yönelik ayrıntılar.
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YKS NASIL UYGULANACAK?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) her oturumunda ve Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nda (MSÜ) adaylara sınav binası girişlerinde görevlilerce maske ve dezenfektan dağıtılacağını, isteyen adayların kendilerinin de yanlarında dezenfektan ve kolonya getirebileceklerini bildirdi.
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27-28 Haziran'da 3 oturum olarak uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) ve 14 Haziran'daki Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2020-MSÜ) için gerekli tüm önlemleri aldıklarını bildiren Aygün, şu bilgileri paylaştı:
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"YKS'nin her oturumunda ve MSÜ'de adaylarımıza sınav binası girişlerinde görevlilerimiz tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektan ve/veya kolonyayı yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize de maske ve dezenfektan dağıtılacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için, adaylar ve sınav görevlileri dışında kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına girerken, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Sınav salonlarında oturma düzenleri sosyal mesafe mümkün olduğunca gözetilerek oluşturulacak. Yeni sınav uygulama süreçleriyle ilgili olarak sınav görevlilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılacak."