YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2023 YKS tercih yerleştirme sonuçları tarihi belli oldu mu? YKS tercih sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr'de olacak!

YKS tercih yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM takvimine göre 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Adaylar YKS kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber taban ve tavan puanları dikkate alarak tercihlerini belirlenen tarihe kadar yapacak. YKS tercih başvuruları tamamlandıktan sonra yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Ancak YKS tercih sonuç tarihi henüz belli olmadı. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.