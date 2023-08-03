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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR? 2023 YKS tercih yerleştirme sonuçları tarihi belli oldu mu? YKS tercih sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr'de olacak!

Güncelleme Tarihi:

#YKS Tercih Sonuçları#YKS Tercihleri Ne Zaman Bitecek#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 22:13

YKS tercih sonuçları 2023 için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 milyon 995 bin 638 aday için YKS tercih süreci 27 Temmuz itibarıyla başladı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden YKS tercih başvurularını gerçekleştirecekler. YKS tercih robotundan yayınlanan 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları ve kontenjanları ile tercihler gerçekleşecek. YKS tercih sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercihleri hangi tarihte bitecek? İşte, YKS yerleştirme sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR 2023 YKS tercih yerleştirme sonuçları tarihi belli oldu mu YKS tercih sonucu sorgulama ekranı ÖSYM.gov.trde olacak

YKS tercih yerleştirme sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, son gelişmeler ile takip ediliyor. ÖSYM takvimine göre 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak. Adaylar YKS kontenjanları, başarı sıralaması ile beraber taban ve tavan puanları dikkate alarak tercihlerini belirlenen tarihe kadar yapacak. YKS tercih başvuruları tamamlandıktan sonra yerleştirme sonuçları ilan edilecek. Ancak YKS tercih sonuç tarihi henüz belli olmadı. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? İşte, ayrıntılar.

2/4YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona erecek. Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine başlayacak olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları açıklamış olacak.

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3/4YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

4/4YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2023

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2023

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

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