YKS tercihleri ne zaman bitiyor? 2021 YKS (üniversite) tercih ekranı ve kılavuz bilgileri!
YKS tercihleri için son saatlere girildi. YKS puanlarına göre istedikleri 2 yıllık ve 4 yıllık bölümleri https://ais.osym.gov.tr internet sitesinden tercih edecek olan adaylar artık son sürece girdi. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuz bilgileri ışığında alınacak olan YKS tercihlerinde adayların kontenjan ve taban puanlarını göz önünde bulundurmaları önem arz edecek. Yerleştirme sonuçları da yine ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek? işte, 2021 YKS (üniversite) tercih ekranı ve kılavuz bilgileri.
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YKS tercihleri ne zaman bitiyor sorusu, üniversite adaylarının gündeminde yer almaya devam ediyor. 5 Ağustos tarihinde başlayan YKS tercihleri 20 Ağustos'a kadar alınacak. YKS tercih işlemleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden aday T.C kimlik numarası ve şifre bilgileri ile gerçekleşecek. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ise henüz belli olmadı. YKS tercihleri için aşağıdaki aşamaları takip edebilirsiniz.
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YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2021-YKS tercih işlemleri, 05 Ağustos 2021 tarihinde saat 10.00'da başladı. Adaylar tercihlerini, 05-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Tercih işlemleri, 20 Ağustos 2021 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
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YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar puanlarını ve mezun oldukları okul türlerini göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazacaklardır. Adayların, yükseköğretim programları arasından tercih yapmaya başlamadan önce, tabloların hangilerindeki programlardan tercih yapma haklarının bulunduğunu belirlemeleri gerekir.
Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.
Tercih alanlarının tamamının doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazabilecektir.
Tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazınız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayınız. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak, kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacaktır.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerinizi tamamlayınız. Tercih işlemini ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “2021-YKS Tercihleriniz ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini mutlaka görünüz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz.
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Tercihlerinizi internetle ÖSYM’ye göndermeden önce tüm tercihlerinizin durumunuza uygun olduğundan mutlaka emin olunuz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecektir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır (Tercihlerin tümüyle iptali yapılmaz.). Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde işlem yapılmayacaktır.