YKS tercihleri ne zaman bitecek, son tarih hangi gün? 2023 üniversite tercih sonuçları tarihi belli oldu mu? ÖSYM.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama!

YKS tercihlerinin ne zaman biteceği, ağustos ayının gelmesiyle beraber öne çıkan konulardan oldu. ÖSYM takvimine göre 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren YKS tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak gerçekleşecek. 2023 üniversite tercih sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Peki, YKS son tercih tarihi ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.