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YKS tercihleri ne zaman bitecek, son tarih hangi gün? 2023 üniversite tercih sonuçları tarihi belli oldu mu? ÖSYM.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama!

Güncelleme Tarihi:

#YKS Tercih Tarihleri#Yks Tercihleri Ne Zaman Bitecek#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2023 22:11

YKS tercih tarihlerinde son günlere girildi. Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılım sağladığı söz konusu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından 2023 YKS tercihleri 27 Temmuz’da başladı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlerin kontenjan ve taban puanlarına göre adaylar YKS tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile tamamlayacaklar. Özel ve devlet üniversitelerin üniversite başarı sıralamaları ve taban puanları YÖK'ün Atlas tercih robotundan da öğrenilebilecek. Peki, YKS tercihleri ne zaman bitecek, son tarih hangi gün? YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM.gov.tr yerleştirme sonuç ekranı ve son tercih tarihi bilgisi.

1/4YKS tercihleri ne zaman bitecek, son tarih hangi gün 2023 üniversite tercih sonuçları tarihi belli oldu mu ÖSYM.gov.tr yerleştirme sonucu sorgulama

YKS tercihlerinin ne zaman biteceği, ağustos ayının gelmesiyle beraber öne çıkan konulardan oldu. ÖSYM takvimine göre 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren YKS tercihleri ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak gerçekleşecek. 2023 üniversite tercih sonuçlarının ise ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Peki, YKS son tercih tarihi ne zaman? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

2/4YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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3/4YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona erecek. Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine başlayacak olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları açıklamış olacak.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

4/4YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2023

YKS TERCİH KILAVUZU VE KONTENJANLARI 2023

YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yapılan açıklamada, "2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

YKS TERCİH YAPMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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