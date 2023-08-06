YKS TERCİHİ SON TARİH 2023 | YKS yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih başvurusu saat kaçta bitecek? ÖSYM YKS tercih tarihleri!

2023 YKS tercih tarihleri için son günlere girildi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-YKS tercihleri 27 Temmuz'da başladı. Kılavuza göre, tercihler 8 Ağustos Salı günü tamamlanacak. Adayların, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunması gerekecek. YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. YKS tercih başvuruları tamamlandıktan sonra yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.