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YKS TERCİHİ SON TARİH 2023 | YKS yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih başvurusu saat kaçta bitecek? ÖSYM YKS tercih tarihleri!

Güncelleme Tarihi:

#YKS Yerleştirme Sonuçları#Yks Son Tercih Tarihi 2023#Ösym
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2023 21:49

YKS yerleştirme sonuçları için tüm dikkatler artık ÖSYM açıklamasına çevrildi. Milyonlarca gencin hayallerine kavuşmak için ter döktüğü YKS sınavı sonuçlarının ardından tercih başvuruları 27 Temmuz tarihinde başladı. YKS Tercih Kılavuzu ve kontenjanlarına göre alınan YKS tercihleri ÖSYM'nin AİS ekranından tamamlanacak. Bu sene üniversitelerde 1 milyon 111 bin kontenjan bulunurken, adayların bu detaya dikkat etmesi önem arz edecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercih tarihi son gün ne zaman, saat kaçta bitiyor? İşte, o konular hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4YKS TERCİHİ SON TARİH 2023 | YKS yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih başvurusu saat kaçta bitecek ÖSYM YKS tercih tarihleri

2023 YKS tercih tarihleri için son günlere girildi. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2023-YKS tercihleri 27 Temmuz'da başladı. Kılavuza göre, tercihler 8 Ağustos Salı günü tamamlanacak. Adayların, puana değil sıralamalarına göre tercihte bulunması gerekecek. YKS tercihlerinde adaylar, en fazla 24 tercihte bulunabilecek. YKS tercih başvuruları tamamlandıktan sonra yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin AİS ekranından aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile öğrenilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.

2/4YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

2023 üniversite tercihleri, 27 Temmuz'da başlayıp 8 Ağustos'ta sona erecek. Bu aşamadan sonra değerlendirme faaliyetlerine başlayacak olan ÖSYM, en geç 25 Ağustos tarihine kadar sonuçları açıklamış olacak.

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3/4YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 27 Temmuz-08 Ağustos 2023 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 08 Ağustos 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

4/4YKS TERCİHİ SON TARİH 2023 | YKS yerleştirme (tercih) sonuçları ne zaman açıklanacak, tercih başvurusu saat kaçta bitecek ÖSYM YKS tercih tarihleri

Adaylar, 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na erişebilecektir. Tercih yapacak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekmektedir. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaktır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

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