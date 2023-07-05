×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA
HABERLERBilgi Haberleri

YKS TERCİH TARİHLERİ 2023 || Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

Güncelleme Tarihi:

#YKS Tercihleri#Üniversite Tercihleri#YKS
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 12:38

Üniversite sınavı YKS tercihleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? sorusu sınava katılan binlerce aday tarafından yakındna takip ediliyor. ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile birlikte adaylar aldıkları puanlara göre belirli üniversite tercihlerini yapacaklar. 3 milyondan fazla adayın katılım gösterdiği sınav sonrası YKS tercih kılavuzu 2023 için gözler ÖSYM çevrildi. 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen ve 3 oturumdan oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih süreci oldukça büyük önem taşıyor. ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz tarihinde ilan edilecek. Peki, Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte YKS tercihleri son durum...

1/4YKS TERCİH TARİHLERİ 2023 || Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı

Üniversite tercihleri ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS oturumlarına bu yıl 3 milyondan fazla aday katılım gösterdi. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan YKS’de gözler tercih tarihleri için ÖSYM’ye çevrildi. Adaylar yayınlanacak ÖSYM YKS tercih kılavuzu ile birlikte üniversite tercihlerini yapacaklar. Peki, YKS tercihleri 2023 ne zaman başlayacak, kaç tercih hakkı olacak? ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? İşte YKS tercih tarihleri 2023!

2/4YKS TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK

YKS TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlardaki oturumları sona eren adaylar da tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. ÖSYM’nin 2023 yılı takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023’de açıklanacak. 2023 üniversite sınav tercihlerinin de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.

EN SON HABERLER

MTV ne kadar (2023), Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak MTV oranları değişti

MTV ne kadar (2023), Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak? MTV oranları değişti!

#MTV Ne Kadar 2023
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA BİLGİSİ || Memur maaşları ne zaman belli olacak Memura zam teklifi Meclisten geçti mi, ne kadar olacak Düzenleme TBMMde: Seyyanen zam detayı

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA BİLGİSİ || Memur maaşları ne zaman belli olacak? Memura zam teklifi Meclis'ten geçti mi, ne kadar olacak? Düzenleme TBMM'de: Seyyanen zam detayı!

#Memur Maaş Zammı
2023 ZABITA VE İTFAİYE MAAŞLARI NE KADAR OLDU Seyyanen zam zabıta ve itfaiye çalışanlarını kapsıyor mu

2023 ZABITA VE İTFAİYE MAAŞLARI NE KADAR OLDU? Seyyanen zam zabıta ve itfaiye çalışanlarını kapsıyor mu?

#Zabıta Maaşı
3/4YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR

YKS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar YKS tercihlerini, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapacaklar. Başvuru merkezlerinden Tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Adaylar, erişime açılacak olan 2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'na ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilecekler. 2023 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2023 yılı yerleştirme puanları ile 2023 yılı için hesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

Sınava giren adayların yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri birlikte yapılacaktır. Yerleştirme sonuçları YÖK'e elektronik ortamda iletilecektir.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra bu programlara kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolmayan veya kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara, ÖSYM tarafından ek yerleştirme yapılacaktır.

2023 -YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2023 -YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2023 Haziran ayının son haftası içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

4/4YKSDE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR

YKS'DE 2023’DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#YKS Tercihleri#Üniversite Tercihleri#YKS

EN SON HABERLER

MTV ne kadar (2023), Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak MTV oranları değişti

MTV ne kadar (2023), Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar olacak? MTV oranları değişti!

#MTV Ne Kadar 2023
MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA BİLGİSİ || Memur maaşları ne zaman belli olacak Memura zam teklifi Meclisten geçti mi, ne kadar olacak Düzenleme TBMMde: Seyyanen zam detayı

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA BİLGİSİ || Memur maaşları ne zaman belli olacak? Memura zam teklifi Meclis'ten geçti mi, ne kadar olacak? Düzenleme TBMM'de: Seyyanen zam detayı!

#Memur Maaş Zammı
2023 ZABITA VE İTFAİYE MAAŞLARI NE KADAR OLDU Seyyanen zam zabıta ve itfaiye çalışanlarını kapsıyor mu

2023 ZABITA VE İTFAİYE MAAŞLARI NE KADAR OLDU? Seyyanen zam zabıta ve itfaiye çalışanlarını kapsıyor mu?

#Zabıta Maaşı