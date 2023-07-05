YKS TERCİH TARİHLERİ 2023 || Üniversite tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2023 YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı?

YKS TERCİHLERİ 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yükseköğretim Kurumlar Sınavı (YKS) bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Sınavlardaki oturumları sona eren adaylar da tercihlerin ne zaman başlayacağını araştırıyor. ÖSYM’nin 2023 yılı takvimine göre YKS sonuçları 20 Temmuz 2023’de açıklanacak. 2023 üniversite sınav tercihlerinin de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilanının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.

2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.