YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM tarafından yapılacak olan açıklamada
YKS tercih sonuçları pek çok öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. YKS tercihleri ne zaman biter sorusu, üniversiteye girmek isteyen milyonlarca aday tarafından araştırılıyor. 5 Ağustos tarihinde başlayan 2021-YKS tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle tamamlanacak. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan yararlanacak olan adaylar ardından da YKS tercih sonuçlarını beklemeye başlayacak. Üniversite tercih sonuçları ile ön lisans ve lisans yerleştirmeleri gerçekleşecek. İşte, milyonların merak ettiği YKS tercih tarihleri ve yerleştirme sonuçları hakkında ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YKS tercih sonuçları heyecan dolu bekleyiş başlıyor. Yüz binlerce öğrencinin hayalindeki üniversite için ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden dolduracağı tercih listesi, 20 Ağustos tarihine kadar erişime açık olacak. Adaylar, yapmış oldukları üniversite tercihlerini bu tarihe kadar revize edebilecek. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, YKS tercih sonuçları hakkında bilinmesi gerekenler
2
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2021 YKS üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.
Ancak üniversite kayıtlarının 6 Eylül'de başlayacağı düşünülürse, sonuçların en geç 27 Ağustos tarihinde açıklanmasının beklendiği söylenebilir.
3
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasındayapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt içinaşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süreiçerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronikkayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretimprogramına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecekadayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarınailişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçicikayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.