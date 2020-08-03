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Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 20:25,

YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2020 YKS tercihleri hakkında tarih bilgisi

2020 YKS tercihleri, 2020-2021 eğitim döneminde lisans ve önlisans bölümlerinde öğrenim görmek isteyen binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Üniversite tercihlerinin ÖSYM tarafından hangi tarihler arasında alınacağını merak eden adaylar, açıklanan resmi tarihleri sorguluyor. Peki, YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor?

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Üniversite tercih dönemi için artık çok kısa bir süre kaldı. 2020 YKS kapsamında katılım sağladıkları oturumlardan aldıkları sonuçlara göre tercih listelerine yön verecek adaylar, tercihlerin ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacağı tarihi araştırıyor. İşte, 2020 YKS tercihleri hakkında bilgi...

2YKS TERCİH TAKVİMİ
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YKS TERCİH TAKVİMİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu bugün yayımlayacağız. 2020-YKS tercihleri 6 Ağustos tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapacaklardır. Adaylarımıza hayırlı olmasını dilerim."

3YKS TERCİH KILAVUZU
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YKS TERCİH KILAVUZU

2020-YKS tercih işlemleri, 06 Ağustos 2020 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 06-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. 'Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü' mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

KONTENJAN KILAVUZUNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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