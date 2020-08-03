YKS tercih dönemi ne zaman başlıyor? İşte 2020 YKS tercihleri hakkında tarih bilgisi

Üniversite tercih dönemi için artık çok kısa bir süre kaldı. 2020 YKS kapsamında katılım sağladıkları oturumlardan aldıkları sonuçlara göre tercih listelerine yön verecek adaylar, tercihlerin ÖSYM AİS sistemi üzerinden alınacağı tarihi araştırıyor. İşte, 2020 YKS tercihleri hakkında bilgi...