YKS tavan ve taban puanlar (150 - 180 puanla alan üniversiteler) açıklanmıştı! Üniversite boş kontenjanları nasıl öğrenilir?
YKS ek yerleştirme sürecinin detaylarının açıklanması ardından boş kontenjanların yanı sıra tavan ve tapan puanlar da bir kez daha gündeme geldi. Ek yerleştirme kontenjanlarını, 2021-YKS merkezî yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar ile 2021-YKSmerkezî yerleştirme ile kayıt hakkı kazanan adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boşalan kontenjanlar oluşturmaktadır. Peki, üniversite boş kontenjanları nasıl öğrenilir?
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2021-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2021-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir. Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.
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150-180 puan alan adaylar için ek tercih sürecinin detayları belli oldu. ÖSYM duyurusuyla ek tercih döneminin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi. .
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2021 Yılı Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ÖSYM tablolarıyla paylaşıldı. Yayınlanan tabloda taban ve tavan puanlarının yanı sıra genel kontenjan bilgisi yer alıyor.