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YKS SINAV SONUÇLARI BİLGİSİ 2023: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı? AYT, TYT, YDT sonuçları ne zaman, 20 Temmuz’dan önce mi açıklanacak?

Güncelleme Tarihi:

#YKS Sonuçları 2023#ÖSYM#YKS Sınav Sonuçları Açıklandı Mı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 23:18

YKS sonuçları için adaylar sık sık ÖSYM’nin resmi internet sayfasını ziyaret ediyor. 17-18 Haziran’da tamamlanan Alan Yeterlilik, Temel Yeterlilik ve Yabancı Dil Oturumlarının ardından “YKS sonuçları ne zaman açıklanacak” sorusunun cevabı merak konusu oldu. Hayallerindeki ön lisans ve lisans programlarını şimdiden tercih listeleri için hazırlayan adaylar sınav sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Özellikle sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından YKS sınav sonuçları Temmuz’dan önce açıklanacak mı? sorusu gündemdeki önemini koruyor. YKS sınav sonuçları duyurusu ilk olarak ÖSYM’nin sosyal medya hesabından paylaşılıyor. Ardından ise sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası /YU Numarası ve aday şifresiyle sorgulanabiliyor. Peki 2023 YKS sınav sonuçları açıklandı mı? AYT, TYT ve YDT sonuçları nasıl sorgulanacak? İşte, YKS sınav sonuçlarıyla ilgili son durum…

1/5YKS SINAV SONUÇLARI BİLGİSİ 2023: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı AYT, TYT, YDT sonuçları ne zaman, 20 Temmuz’dan önce mi açıklanacak



“Son dakika YKS sonuçları açıklandı mı” sorusu bugünlerde en çok arama motorlarında araştırılan konuların başında geliyor. Bu yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından organize edilen AYT, TYT ve YDT sınavlarına ayrı ayrı toplamda 6 milyondan fazla aday başvuru yaptı. Sınav sonuçlarına ilişkin sayısal verilere göre sınava katılım sayısı belli olacak. Öğrencilerin eğitim alacakları şehir ve bölüm meslek seçimi açısından büyük önem arz ediyor. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya gibi illerde bulunan üniversitelerin alım yaptığı puanlar diğer illere göre yüksek olmasıyla dikkat çekiyor. YKS yerleştirme işlemlerinde adayların puanlarıyla beraber başarı sıralaması büyük önem arz ediyor. YKS sınavının zorluk ve kolaylık derecesine göre üniversitelerin en düşük ve en yüksek alım yaptığı puanlar yıllara göre değişebiliyor. YKS sınav sonuç ekranında adayların testlerde verdiği doğru-yanlış cevap sayıları, Ortaöğretim Başarı puanı ve yerleştirme puanları lle başarı sıraları yer alacak. Peki YKS sonuçları 20 Temmuz’dan önce mi açıklanacak? 2023 YSK sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, üniversite sınavı olarak da bilinen YKS sınav sonuçlarına ilişkin son bilgiler…

2/5YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonuçları AYT, TYT ve YDT aynı ekranda yer alacak. Sınav sonuç ekranında testlerin doğru-yanlış cevap sayıları ve Temel Yeterlilik Testi puanları olacak. Eğer adaylar AYT ve YDT sınavlarına katılım sağladılarsa sınav sonuç ekranında benzer şekilde puanlar yer alacak.

ÖSYM tarafından daha önce paylaşılan ”2023 YKS başvuru kılavuzunda” sınav sonuçlarının 20 Temmuz Perşembe günü ilan edileceği bilgisi paylaşıldı. Sınav sonuçlarının beklenen takvimden önce açıklanması ÖSYM’nin gündeminde bulunmuyor.

Haziran ayının ilk haftası düzenlenen LGS sınav sonuçları bayrama denk gelmesi sebebiyle belirlenen tarihten 3 gün önce erişime açılmıştı.

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3/5YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR

YKS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

“YKS sınav sonuçları açıklandı” duyurusu geldikten sonra adaylar osym.sonuc.gov.tr adresinden veya ÖSYM’nin sosyal medya hesabından paylaştığı sorgulama ekranından sınav sonuçlarına erişebilecek.

Sınav sonuçları görselde bulunduğu ekran üzerinden T.C. kimlik numarası /YU Numarası ve aday şifresiyle birlikte sorgulanabilecek. Sınav sonuç ekranında adaylar sorgulama işlemi yaptıktan sonra şu bilgilere ulaşabilecek.

-Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı
-TYT puanı ve başarı sırası
-AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları
-Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)
-Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

 

4/5ŞİFRESİNİ UNUTAN ADAYLAR DİKKAT

ŞİFRESİNİ UNUTAN ADAYLAR DİKKAT

 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin resmi internet sayfası üzerinden giriş yapılan “AİS şifresini unutan adaylar şifresini unuttukları durumda e-Devlet üzerinden sisteme giriş yapabiliyor.

Ayrıca yeni şifre almak isteyenler Kimlik No Kontrol, Kimlik Bilgisi Kontrol ve Güvenlik Sorularını doğru yanıtlayarak yeni şifre edinebilirler.

 

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5/5AYT- TYT VE YDT PUANLARI NASIL KULLANILACAK

AYT- TYT VE YDT PUANLARI NASIL KULLANILACAK?

 TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir. Tercih yaparken şu adımlar dikkate alınacak;

TYT puanı hesaplanmayan adaylar tercih işlemi yapamayacak

TYT puanı hesaplanan ve diğer oturumlara katılmayan adaylar ön lisans programlarını tercih edebilecek. Bu adaylar merkezi yerleştirme ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edemeyecek.

Adayın sayısal, sözel, eşit ağırlık dil puanlarından en az birisi hesaplanması durumunda ön lisans ve ilgili puan türünde puanı hesaplanma koşuluyla lisans programlarını tercih edebilir.

 

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#YKS Sonuçları 2023#ÖSYM#YKS Sınav Sonuçları Açıklandı Mı

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