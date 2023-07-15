YKS SINAV SONUÇLARI BİLGİSİ 2023: ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı? AYT, TYT, YDT sonuçları ne zaman, 20 Temmuz’dan önce mi açıklanacak?

AYT- TYT VE YDT PUANLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT, SAY, SÖZ, EA ve DİL sınav puanları hesaplanan adaylar, bu puan türleri ile öğrenci alan ön lisans ve lisans programlarını tercih edebileceklerdir. Ancak başarı sırası aranan programları en düşük başarı sırasına sahip adaylar tercih edebileceklerdir. İlgili sınav puanı hesaplanmayan adaylar bu puan türlerinde öğrenci alan programları tercih edemeyeceklerdir. Tercih yaparken şu adımlar dikkate alınacak;

TYT puanı hesaplanmayan adaylar tercih işlemi yapamayacak

TYT puanı hesaplanan ve diğer oturumlara katılmayan adaylar ön lisans programlarını tercih edebilecek. Bu adaylar merkezi yerleştirme ile öğrenci alan lisans programlarını tercih edemeyecek.

Adayın sayısal, sözel, eşit ağırlık dil puanlarından en az birisi hesaplanması durumunda ön lisans ve ilgili puan türünde puanı hesaplanma koşuluyla lisans programlarını tercih edebilir.