YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2020 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav saatleri

YKS sınav saatleri, 27 Haziran ve 28 Haziran’da düzenlenecek olan merkezi sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorusu ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından yanıt buldu. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. İşte 2020 YKS oturum saatleri ve detaylar….



YKS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak.

Buna göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek.

TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.

