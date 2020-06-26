YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte 2020 YKS (TYT, AYT, YDT) sınav saatleri

YKS kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. Adayların sınav saatinden en az bir saat on beş dakika önce sınav binalarında hazır olmaları gerekiyor. Sabah oturumlarında saat 10:00’dan sonra, öğleden sonra oturumlarında ise 15:30’dan sonra adaylar sınıflara giremeyecekler. İşte YKS (TYT, AYT, YDT) sınav saatleri
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YKS sınav saatleri, 27 Haziran ve 28 Haziran’da düzenlenecek olan merkezi sınava girecek adaylar tarafından araştırılıyor. YKS saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorusu ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından yanıt buldu. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. İşte 2020 YKS oturum saatleri ve detaylar….
YKS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR? YKS 2020 yılında 27 Haziran ve 28 Haziran’da yapılacak. Buna göre YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek.
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İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 28 Haziran Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT'de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1'den 10, coğrafya-1'den 6 soru yanıtlayacak. AYT'nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2'den 11, coğrafya-2'den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.