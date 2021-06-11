YKS ne zaman yapılacak.. (TYT, AYT ve YDT tarihleri) Uzmanlardan sınav öncesi uyarı..
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı.. ÖSYM geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada sınav yerleri için belge sorgulama ekranlarının erişime açıldığı duyurusunu yaptı.. YKS sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla erişime açıldı. Yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşecek olan YKS öncesi sınav giriş yerleri ile öğrencilerin hangi okullarda sınava gireceği bilgisini yayımlayan ÖSYM, AİS aracılığıyla bu belgelerin sorgulanmasına ve çıktı alınmasına imkan tanıyor. İşte, YKS sınav yerleri ve sınav öncesi hakkında bilinmesi gereken bazı bilgiler
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Üniversiteye giriş kapsamında uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerinde yapılacak olan YKS'nin giriş belgeleri, yine ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. 2021 YKS sınav yerleri, öğrenci şifresi ve T.C. Kimlik numarası ile sorgulanabilecek. İşte, ÖSYM sınav giriş yeri sorgulama ekranı...
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SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI
ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek 2021-YKS Giriş Belgelerini ais.osym.gov.tr adresinden adayların erişimine açtı.
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YKS 2021 TAKVİMİ (AYT-TYT-YDT)
ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.
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YKS'ye 2,5 milyonun üzerinde aday başvurdu
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 26-27 Haziran'da düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2021-YKS) 2 milyon 607 bin 903 adayın başvurduğunu bildirdi.
AA muhabirine konuşan Aygün, 2021-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim durumuna ve okul türlerine göre dağılımını değerlendirdi.
Halis Aygün, 26-27 Haziran'da yapılacak 2021-YKS'ye başvuru yapan adayların öğrenim durumlarına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Lise son sınıfta olan aday sayımız 955 bin 632 (yüzde 36,6), lise mezunu olup bir yükseköğretim programına yerleşmemiş olan aday sayımız ise 997 bin 137 (yüzde 38,2). Bir yükseköğretim programına yerleşmiş aday sayımız ise 373 bin 731 (yüzde 14,3), bir yükseköğretim programından mezun olan aday sayımız 227 bin 128, (yüzde 8,8). Yükseköğretim kurumundan kaydı silinen ve sınava başvuran aday sayımız da 54 bin 275 (yüzde 2,1)."
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En çok aday Anadolu lisesinden
2021-YKS'ye başvuran aday sayısının 2 milyon 607 bin 903 olduğunu belirten Aygün, adayların okul türlerine göre dağılımı hakkında da şunları kaydetti:
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"Adaylarımızın 1 milyon 141 bin 639'u (yüzde 43,8) Anadolu lisesinden, 794 bin 269'u (yüzde 30,4) meslek lisesinden, 333 bin 190'ı (yüzde 12,8) açık öğretim lisesinden, 232 bin 23'ü (yüzde 8,9) imam hatip lisesinden, 78 bin 561'i (yüzde 3) fen lisesinden, 12 bin 140'ı (yüzde 0,5) sosyal bilimler lisesinden, 8 bin 187'si (yüzde 0,3) spor lisesinden ve 7 bin 894'ü (yüzde 0,3) güzel sanatlar lisesinden."
ÖSYM Başkanı Aygün, 2021 YKS'ye girecek adaylara başarı diledi.