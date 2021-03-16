YKS geç başvuru ücreti ne kadar? YKS 2021 geç başvuruları başlıyor
YKS geç başvuru tarihi için geri sayım başladı. YKS başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan bilgilere göre YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. İşte işlemlere dair detaylar
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YKS 2021 geç başvuru tarihleri 17 Mart ve 18 Mart olarak açıklandı. Üç oturum şeklinde yapılacak olan sınavın ilk oturumu TYT olacak. TYT 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum AYT ve YKS 3. Oturum YDT 27 Haziran’da yapılacak. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecek.
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YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir.
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Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
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YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.