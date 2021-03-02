YKS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? YKS 2021 para yatırma işleminin detayları
YKS başvuruları 4 Şubat tarihinde başladı. Adayların işlemlerini bugün tamamlamaları gerekiyor. YKS başvuru ücreti ödeme için ise son gün 3 Mart olarak açıklandı. Haziran ayında düzenlenecek olan üniversite sınavına girmek isteyenler YKS başvuru kılavuzu içerisinde belirtilen bankalara veya ÖSYM’nin ödeme sayfasına para yatırmaları gerekiyor. İşte YKS 2021 başvuru ücreti hakkında bilgiler
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YKS başvuru ücretinin nasıl ödeneceği yayımlanan kılavuz ile belli oldu. YKS oturumlarına girmek isteyen adayların 2 Mart 23:59’a kadar işlemlerini tamamlamaları, 3 Mart bitimine kadar da ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor. Sadece TYT’ye girecek adaylar 90,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 180,00 TL,TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 270,00 TL sınav ücreti yatıracaklar.
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YKS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Ücret, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.
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2021-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır.