YKS baraj puanı kaç değişti mi? TYT, AYT ve YDT baraj puanları
YKS sınavına kısa bir süre kala baraj puanı soruları da gündeme geldi. YKS; TYT, AYT, YDT olmak üzere 3 oturumda gerçekleştirilecek. Üç oturumun tamamlanması ve sonuçların açıklanması ardından tercih süreci başlayacak. Baraj puanına ulaşan adaylar, tercih hakkına sahip olacak. Peki, YKS baraj puanı kaç değişti mi? İşte TYT, AYT ve YDT baraj puanları…
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1
Önlisans veya lisans programı tercihinde bulunacak adayların baraj puanına ulaşması gerekiyor. YKS oturumları AYT, TYT ve YDT'den alınması gerekenler azami puanlar ÖSYM'nin yayınladığı 2021 YKS kılavuzunda yer alıyor.
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TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır.
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Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.