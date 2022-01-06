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Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 15:33 | 

YKS 2022 ne zaman? İşte YKS başvuru ve sınav tarihi

YKS başvuru ve sınav tarihi, 2022 ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Üniversite sınavı her sene belirli tarihlerde düzenleniyor. Üç oturum şeklinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı başvuruları bu yıl şubat ayında başlayacak. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri

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YKS’nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Lise öğrenimini tamamlayan öğrenciler heyecanla üniversite sınavını beklemeye başladılar. Üniversite sınavı bu yıl haziran ayında yapılacak. Başvurular 11 Şubat günü başlayacak ve mart ayında sona erecek. YKS başvuru ücreti ise ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile belli olacak.
2YKS NE ZAMAN YAPILACAK

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS başvuruları 11 Şubat tarihinde başlayacak ve 7 Mart tarihinde sona erecek. Geç başvurular ise 16 Mart’ta başlayacak ve 17 Mart günü saat 23:59’da sona erecek.

Başvuru, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (AİS) (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla veya ÖSYM Başvuru Merkezlerinin birinden yapılabilir.
3SINAV HAZİRAN AYINDA DÜZENLENECEK

SINAV HAZİRAN AYINDA DÜZENLENECEK

YKS 2022 1. Oturumu olan TYT 18 Haziran’da yapılacak. AYT ve YDT ise 19 Haziran’da düzenlenecek.
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