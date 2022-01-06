YKS 2022 ne zaman? İşte YKS başvuru ve sınav tarihi

YKS’nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Lise öğrenimini tamamlayan öğrenciler heyecanla üniversite sınavını beklemeye başladılar. Üniversite sınavı bu yıl haziran ayında yapılacak. Başvurular 11 Şubat günü başlayacak ve mart ayında sona erecek. YKS başvuru ücreti ise ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile belli olacak.