YKS 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih açıklaması geldi mi?
Üniversiteli olmak isteyen pek çok kişinin gündeminde yer alan YKS 2021 ne zaman yapılacak sorusu, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Türkiye genelinde binlerce öğrencinin hazırlandığı Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavı (YKS), ÖSYM'nin belirlediği tarihte gerçekleşecek. Peki, YKS 2021 ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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1
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YKS 2021 sınavı ne zaman yapılacağı ile öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi sürecinde bazı sınavların tarihlerinde değişiklik meydana gelmesi üzerine YKS 2021 hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi, internet üzerinden YKS 2021 ne zaman yapılacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, YKS 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
2
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuya dair ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.
3
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Ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında olanlar veya bir ortaöğretim kurumundan mezun olanlar sınava başvurabilirler.