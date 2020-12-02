YKS 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM'den tarih açıklaması geldi mi?

YKS 2021 sınavı ne zaman yapılacağı ile öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi sürecinde bazı sınavların tarihlerinde değişiklik meydana gelmesi üzerine YKS 2021 hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi, internet üzerinden YKS 2021 ne zaman yapılacak sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, YKS 2021 ne zaman yapılacak? ÖSYM tarih verdi mi? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler