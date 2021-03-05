YKS 2021 geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM’den açıklama
YKS 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınavın başvuruları alındı. Adaylar 4 Şubat ve 2 Mart tarihleri aralığında işlemlerini tamamladılar. Bu tarihler aralığında işlemlerini tamamlamayanlar YKS geç başvuru tarihlerini araştırmaya başladılar. İşte haziran ayında düzenlenecek olan YKS’nin geç başvuru tarihleri
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YKS başvuru tarihlerinde işlemlerini tamamlayamayan adaylar geç başvuru tarihlerini beklemeye başladılar. YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında düzenlenecek. Adayların sınav ücretini de bu tarihler aralığında yatırmaları gerekiyor. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan YKS’nin ilk oturumu 26 Haziran’da yapılacak.
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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
YKS geç başvuruları 17-18 Mart 2021 tarihleri aralığında yapılacak. Sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenmelidir.
Geç Başvuru Günü Sınav Ücretleri (TYT/AYT/YDT Her Biri İçin) : Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ödenecektir.
4 Şubat-2 Mart 2021 tarihleri arasında 2021-YKS başvurusunu yapmayan adaylar, geç başvuru günlerinde (17-18 Mart 2021 tarihinde) 2021-YKS başvurularını yapabileceklerdir. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, 17-18 Mart 2021 tarihlerinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenmelidir. Bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır.
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YKS, üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak.
ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS’ye girmeleri zorunludur.