YKS 2020 ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuçlarında tarih bilgisi ÖSYM'den geldi
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversiteye giriş kapsamında uygulanan 2020 YKS 27 28 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde gerçekleşti. Adaylar soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesapladılar. Hayallerindeki üniversiteye yerleşmeyi bekleyen binlerce aday, 2020 YKS sonuçlarıyla ilgili ÖSYM'nin yapacağı son dakika açıklamaya odaklandı. İşte, ÖSYM'nin yapılan açıklamaya göre, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih.
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YKS sonuçları sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniliyor. Her yıl ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen sınav bu yıl 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. Soruların ve cevapların açıklanmasının ardından tahmini puanlarını hesaplayan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda TYT, AYT ve YDT sonuçlarının ne zaman açıklanacağı bildirildi. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi içerisinde sonuçların açıklanacağı tarih duyuruldu ve 28 Temmuz'a işaret edildi.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? YKS sonuçları 28 Temmuz’da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
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SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?
TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir. TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 170 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur. Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.