YKS 2020 başvurusu online nasıl yapılıyor? YKS başvuru son tarihi ve para yatırma işlemiyle ilgili detaylar

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için 6 Şubat tarihinde başlayan müracaatlar, 3 Mart tarihine kadar devam edecek. Üniversite hayali kuran yüz binlerce öğrenci, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da başvuru merkezleri aracılığıyla YKS 2020 başvuru işlemlerini tamamlayabilecek. YKS başvurusu esnasında para yatırma işlemi kritik bir önem taşıyacak. Üniversite adayı başvuru işlemini sorunsuz gerçekleştirse bile para yatırma işlemini gerçekleştirmediği takdirde başvurusu kabul edilmeyecek. İşte, YKS başvuru ücretinin yatırılacağı bankalar ve başvuru süreci hakkında merak edilen bazı bilgiler



YKS başvurusu için ÖSYM'nin belirlediği süreç devam ediyor. Geçtiğimiz yıl sınava giren ve belirli bir seviyede puan elde eden adayların da bu yıl puanlarını kullanabilmek için YKS 2020 başvuru ücretini yatırmaları gerekecek. YKS'ye ilk kez girecek olan adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM başvuru merkezleri, daha önce başvuruda bulunan kişiler ise ÖSYM'nin AİS ekranına giriş yaparak tamamlayabilecek. Peki, YKS başvurusu için süreç nasıl işleyecek? İşte, YKS 2020 başvuru ekranı ve detaylı bilgiler



YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?



Öğrencilerin ilgiyle beklediği YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin gerçekleştirdiği duyuru ile resmen başladı. Üniversite sınavı olarak da nitelendirilen TYT AYT ve YDT oturumlarından oluşan 2020 YKS başvurusu, 3 Mart tarihine kadar alınmaya devam edilecek. YKS başvurusu yapan öğrenciler, her oturum için 70 TL ücret yatıracak. AYT ve TYT oturumlarına girecek olan öğrencilerin yatıracağı toplam tutar 140 TL olacak.



YKS 2020 başvurusu, 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Başvurular, ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek.



YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?



YKS başvuru ücreti bu yıl her bir sınav için 70 TL olacak. TYT ve AYT sınavına girmek isteyen öğrencilerin ödeyeceği başvuru ücreti 140 TL olarak hesaplara yatırılacak.



Sınav başvuru tarihini kaçıran öğrenciler için 18-19 Mart tarihindeki geç başvuru günü sınav ücretleri ise her bir sınav için 105 TL olacak.



BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?



Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.);

ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/).