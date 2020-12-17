Yılbaşında sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak? İçişleri Bakanlığı 31 Aralık yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesini yayınladı!
Yılbaşı sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayınlandı. Kabine toplantısında alınan karar gereği, koronavirüs salgınında vaka sayısının artışının önüne gelmek için uygulanacak olan 4 günlük yılbaşı sokağa çıkma yasağında, avukatlar ve yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterler muaf tutulacak. Sokağa çıkma kısıtlaması, 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar geçerli olacak. Peki, yılbaşında sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan 31 Aralık yılbaşı sokağa çıkma yasağı genelgesinin detayları.
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı, yılbaşı için genişletilerek 4 güne çıkarıldı. Hafta başında yapılan Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " sokağa çıkma sınırlaması, 31 Aralık perşembe saat 21'den 4 Ocak saat 5'e kadar kesintisiz uygulanacaktır" dedi. İçişleri Bakanlığı'ndan yayımlanan genelgede, yasağın 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek şekilde uygulanacağı belirtildi.
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YILBAŞI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Yılbaşında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'dan itibaren başlayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine “Covid-19 Salgını” konulu gönderilen ek genelgede, 14 Aralık’ta Sayın Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid-19 salgınıyla mücadelede gelinen aşamanın değerlendirilmesi sonucunda ek kararlar alındığı ifade edilerek, alınan ek kararlar şu şekilde sıralandı:
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31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak. Hafta sonları balıkçı/balıktezgahları 10.00-17.00 saatleri arasında açık olabilecek Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilecek.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?
Hafta başında yapılan Kabine toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması hakkında şunları söyledi:
"Elde edilen kazanımları güçlendirmek için sokağa çıkma sınırlaması 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacaktır."