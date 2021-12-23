31 Aralık yarım gün mü? Yılbaşı tatili kaç gün? 2022 yılbaşı tatili hakkında bilgiler
Yılbaşı tatili için geri sayım başladı. Her sene yeni yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Bu yıl 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor. 31 Aralık ise cuma günü olacak. Geçtiğimiz yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Peki, 2022 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü?
Yılbaşı 2022 yılında da heyecanla bekleniyor. Yeni yıl coşkusunu yaşayan vatandaşlar her sene bu tarihe az bir zaman kala hazırlıklarına başlıyorlar. Kimileri evlerinde bu günü kutlarken kimileri ise dışarda sevdikleri ile bir araya geliyor. Bu sene 1 Ocak, cumartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak her sene yılbaşı tatili oluyor.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
1 Ocak Cumartesi günü ise resmi tatil olacak. 31 Aralık Cuma günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.
GEÇTİĞİMİZ YIL SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANDI
Geçtiğimiz sene yılbaşında koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak'ın resmi tatil olması da göz önünde bulunduruldu. 31 Aralık 2020 Perşembe saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.