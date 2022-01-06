Yerli otomobil TOGG’un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? İşte Mehmet Gürcan Karakaş'ın biyografisi

1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı.