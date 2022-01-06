Yerli otomobil TOGG’un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? İşte Mehmet Gürcan Karakaş'ın biyografisi
Türkiye'nin milli otomobili dünyanın en büyük teknoloji fuarında görücüye çıktı. TOGG Ceo'su Mehmet Gürcan Karakaş'ın gözyaşlarına hakim olamadığı anlar sosyal medyada da çok konuşuldu. Peki, Yerli otomobil TOGG’un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş kimdir? İşte Mehmet Gürcan Karakaş'ın biyografisi
Gürcan Karakaş 1965 yılında Antalya’nın Akseki ilçesinde dünyaya geldi. 1988 yılında Ortadoğu Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Karakaş, aynı yıl içerisinde Aselsan’da çalışmaya başladı. 1990 yılında Bosch Sanayi ve Ticaret A.Ş’de görev alan Karakaş, 1991-1992 yılları arasında Almanya Feuerbach’ta dizel püskürtme sistemleri ürün geliştirme mühendisi olarak çalıştı.
1995 yılında Bursa’da teknik aplikasyon projelerinden sorumlu kısım müdürü oldu ve 1996-1997 yılları arasında Almanya Bühlertal’da enerji ve karoseri sistemleri üzerine Japon ve İskandinav müşterilerden sorumlu proje müdürü olarak görev aldı. Gürcan Karakaş, 2004 yılında Bosch Türkiye’ye Genel Müdür olarak atandı.