Yeni virüs mü çıktı? Bu kez de Hanta Virüsü korkusu sardı!
Çin'de ortaya çıkan yeni virüs, dünya genelinde korkuya neden oldu. Son olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsü dolayısıyla dünya genelinde meydana gelen ölümler, ülkelerde karantina uygulamalarının devreye alınmasına neden olmuştu. Çin'in Yunnan kentinde ortaya çıkan Hanta adındaki yeni virüs nedeniyle ölüm yaşanması, bölgede paniğe neden oldu. Peki, Çin'de ortaya çıkan ve Hanta Virüsü olarak anılan yeni virüsün belirtileri nelerdir? İşte, yeni virüs hakkında detaylı bilgiler
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Hanta virüsü olarak adlandırılan ve uzun yıllardır dünya genelinde enfeksiyonel hastalıklar arasında yer alan Hanta virüsü Çin'de can aldı. Kemirigenlerden insanlara bulaşan Hanta virüsü, yalnızca temas ile gerçekleşmektedir. Kemirgenlerin dışkı, idrar ve tükürüklerinde de bulunan Hanta virüsü, solunum yoluyla da maruz bırakabilmektedir. İşte, yeni virüs olarak anılan ancak uzun yıllardır literatürde yer alan Hanta virüsü hakkında merak edilen bazı bilgiler
YENİ VİRÜS HANTA VİRÜSÜ NEDİR?
Hantaviruslar kemirgenler aracılığı ile bulaşan zoonotik viruslardır. Kemirgenler hantavirusların doğal rezervuarıdır. 2009 yılından bu yana yurdumuzun çeşitli bölgelerinde renal sendromlu Hantavirus kanamalı ateş olguları bildirilmektedir. Kemirgenlerle teması Hantavirusun insanlara bulaşmasında en önemli faktördür.
PEKİ YENİ VİRÜS HANTA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Enfekte kemiricilerin idrar, dışkı ve tükürüklerinde virus mevcuttur. Enfekte kemiricilerin ısırması veya enfekte alanlarda toza karışmış virüslerin solunum ile alınması ile vurüs bulaşabilir.
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Hastalığın 12–21 günlük inkübasyonu vardır. Hastalık aniden ateş, baş ağrısı, şiddetli kas ağrısı, susama, iştahsızlık, bulantı ve kusma ile başlar. Yüz, boyun ve sırtta kızarıklık, göz çevresinde ödem ve konjunktivalarda kızarıklık karakteristik bulgulardır. Hantavirüsler renal sendrom ve pulmoner sendrom olmak üzere iki farklı klinik tabloya neden olur. Ülkemizde Hantavirüs Renal Sendrom görülmektedir.
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Hastalık daha çok kemiricilerle temas olasılığı fazla olan genç erkeklerde, ilkbahar ve sonbahar aylarında görülmektedir. Çiftçiler, avcılar, askerler, orman ve liman işçileri, endemik bölgeyi ziyaret eden ziyaretçiler ve deney hayvanları ile çalışan laboratuvar personeli hastalık için risk altındadır.
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HANTA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?
Korunmada en önemli unsur, insanların yaşam alanlarında kemirici kontrolünün sağlanmasıdır.
Kemirgenlerin, ev ve diğer binalardan uzak tutulması ve girmesinin önlenmesi gerekir. Evlerde genel olarak farelere yönelik önlemler (yiyeceklerin kapalı kaplarda saklanması, farelerin yerleşebileceği boşlukların tamiri, genel hijyen kurallarına uyulması) alınmalıdır. Kapı ve pencerelere sineklik konulmalıdır.
Çöp konteynerlerinin kapakları sürekli kapalı tutulmalıdır.
Kemirgenlerin yaşam alanı olan rögar kapakları tamir edilmeli, depolarda gereksiz eşyalar saklanmamalı, hijyen tedbirlerine azami özen gösterilmelidir.
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Fare leşleri ortalıkta bırakılmamalı, derince açılmış bir çukura gömülmelidir. Bu işlem sırasında eldiven giyilmeli ve maşa vb. cisimler kullanılmalıdır. İşlemlerden sonrasında eller mutlaka su ve sabunla yıkanmalıdır. Fare leşlerinin bulunduğu alan çamaşır suyuyla dezenfekte edilmelidir.
Evcil hayvan olarak fare ya da kemirgen beslenmemeli ve kemirgen yuvalarıyla direkt temastan kaçınılmalıdır.
Özellikle tarlada çalışanlar tarla farelerinden uzak durmalıdır.
İnsan ve hayvan gıdaları kemirgenlerden uzak tutulmalı/saklanmalıdır.
Endemik bölgelere giden ve kemirgenlerle temasa maruz kalabilecek kişiler, mesleği gereği seyahat edenler, kamp yapanlar, gezginler kemirgenleri çadırlarından ve konakladıkları yerlerden uzak tutacak önlemler almalı ve yiyeceklerini kemirgenlerden kaynaklanabilecek herhangi bir bulaşma olmaması için korumalıdır.
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Kemirgenler ile kontamine alanların temizlenmeden önce dezenfektan spreyler ile dezenfekte edilmelidir. Bu alanların süpürülmemesi ve elektrikli süpürge ile çekilmemesi gereklidir.
Dezenfektanla ıslatılmış havlu veya tahta bezi kullanılmalıdır.
Temizlik yapılırken tozların solunmasını önleyici uygun maskelerin (cerrahi maske) kullanılması gerekir.
Kemirgenlerin uygun tedbirler alınması koşuluyla tuzak kullanılarak yakalanması önerilmektedir. Kemirgenler kesinlikle canlı olarak yakalanmaya çalışmamalıdır.
Laboratuarda kullanılan kemirgenlerin hantavirüs enfeksiyonu yönünden test edilmesi gereklidir. Çalışanların eldiven ve maske takması, dezenfektan kullanmaları sağlanmalıdır.
El yıkama alışkanlığına özen gösterilmelidir. Doğada veya evde riskli alanlara temas sonrasında eller su ve sabunla yıkanmalıdır.