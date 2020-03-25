Yeni virüs mü çıktı? Bu kez de Hanta Virüsü korkusu sardı!

Hanta virüsü olarak adlandırılan ve uzun yıllardır dünya genelinde enfeksiyonel hastalıklar arasında yer alan Hanta virüsü Çin'de can aldı. Kemirigenlerden insanlara bulaşan Hanta virüsü, yalnızca temas ile gerçekleşmektedir. Kemirgenlerin dışkı, idrar ve tükürüklerinde de bulunan Hanta virüsü, solunum yoluyla da maruz bırakabilmektedir. İşte, yeni virüs olarak anılan ancak uzun yıllardır literatürde yer alan Hanta virüsü hakkında merak edilen bazı bilgiler



YENİ VİRÜS HANTA VİRÜSÜ NEDİR?



Hantaviruslar kemirgenler aracılığı ile bulaşan zoonotik viruslardır. Kemirgenler hantavirusların doğal rezervuarıdır. 2009 yılından bu yana yurdumuzun çeşitli bölgelerinde renal sendromlu Hantavirus kanamalı ateş olguları bildirilmektedir. Kemirgenlerle teması Hantavirusun insanlara bulaşmasında en önemli faktördür.



PEKİ YENİ VİRÜS HANTA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?



Enfekte kemiricilerin idrar, dışkı ve tükürüklerinde virus mevcuttur. Enfekte kemiricilerin ısırması veya enfekte alanlarda toza karışmış virüslerin solunum ile alınması ile vurüs bulaşabilir.



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