Yeni salgının adresi belli oldu: Koronadan bile kötü olabilir!
Endüstriyel tavuk üretimi dünyanın çoğu için besin kaynağı olması nedeniyle devam etse de uzmanlar durumun taşıdığı tehlikeler konunda endişeli. En az sekiz çeşit ölümcül virüs bu üretim alanlarında adeta saatli bomba gibi dolaşıyor ve uzmanlar buradan yayılabilecek bir salgının Kovid-19'dan bile kötü olabileceğinden endişeli...
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Dünya neredeyse iki yıldır koronavirüs salgınının pençesinde yaşamaya devam ediyor. Virüs şimdiye kadar milyonlarca kişiye bulaştı ve çok sayıda can aldı.
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Uzmanlar, aşılar ve salgın tedbirleriyle bu kâbustan uyanmaya çalışan dünya için yeni virüsler ve salgınlar konusunda uyarılar yapmaya devam ediyor.
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Dünyayı etkileyecek ve koronavirüs salgınından bile daha kötü sonuçlar doğurabilecek bu salgınların adresi ise şimdiden belli: Endüstriyel tavuk üretim merkezleri!
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Kuş gribi dünyada hali hazırda devam eden bir diğer salgın olarak dikkat çekiyor. Ve bu salgının sebebi olan H5N8 virüsü bir salgın yaratabilecek virüslerin sadece bir türü.
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Aralarında İngiltere'nin de olduğu 50'den fazla ülkeye yayılan bu salgında tavuk, ördek ve hindi gibi insanlar tarafından sıkça tüketilen kuş türleri taşıyıcı. Ve bu salgının duracak gibi görünmüyor...
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bu konudaki uyarılardan haberdar olsa da şu anda dünyayı saran Kovid-19 salgını yüzünden tüm dikkatler o yöne verilmiş durumda.
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Kurumu Başkanı Anna Popova'nın bu konudaki uyarısı oldukça net ve korkutucu: H5N8 virüsünün insandan insana bulaşacak şekilde evrilmesine çok az zaman kaldı ve bunun için acil şekilde bir aşı geliştirmemiz gerekiyor.
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Tüm dünya şu anda koronavirüsün kökenini bulma konusuna odaklanmış olsa da kuş gribinin en az 8 çeşidi insanlara bulaşma ve ölümcül olma potansiyeline sahip ve küresel olarak fabrikalar ve diğer üretim alanlarında dolaşım halinde.
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2021 yılında H5N8 enfeksiyonu raporu olmasa da geçen hafta Çin'den gelen bir haber korku yarattı: İlk olarak 2014 yılında tanımlanan H5N6 adı verilen kuş gribi türü 48 kişiye bulaştı.
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Vakaların hemen tamamı çiftlik kuşlarıyla çalışan insanlardan oluşuyordu. Son haftalarda artış gösteren vakaların yarısından fazlası hayatını kaybetti. Bu da uzmanlara göre H5N6 virüsünün hızını artırdığını, mutasyona uğradığını ve son derece tehlikeli hale geldiğini düşündürüyor.
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DSÖ ve Çinli viroloji uzmanları yükselen endişeler karşısında hükümetleri uyardı. DSÖ Pasifik bölge sorumlusu yaptığı açıklamada insandan insana bulaşma oranının şu an için düşük olduğunu ancak Çin'deki etkilenen bölgelerin araştırmasının yapılması ve konunun daha iyi anlaşılması gerektiğini söyledi.
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Çin Hastalık kontrol Merkezi (CDC) bu ayın başında son iki H5N6 vakasında bir dizi mutasyon görüldüğünü açıkladı. CDC Direktörü Gao Fu, yaptığı açıklamada kümes hayvanı endüstrisinin insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu açıkladı.
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AIV'ler yani kuş gribi virüslerinin hayvandan insana bulaşma potansiyellerinin yüksek ve devamlılık arz eden türden olduğu ve çok dikkatli şekilde gözlemlenmezlerse insandan insana bulaşmanın ve korkunç sonuçları olacak salgınların kaçınılmaz olduğu uzmanların uyarıları arasında.
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DSÖ, şüpheleri olsa da henüz kanıtlayamadı ancak Kovid-19'un da Güneydoğu Asya'da çok sayıda bulunan ve denetlenmeyen vahşi hayvan pazarlarından yayıldığını düşünüyor.
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Son 30 yıldaki salgınlar ve oldukça bulaşıcı kuş gribi salgınlarının çoğu da dünyanın çeşitli yerlerindeki yoğun canlı hayvan yetiştirme merkezlerinden ve fabrikalarından kaynaklanıyor.
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Birleşmiş Milletler'in Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) da konuyla ilgili bir açıklama yaparak kuş gribi virüslerinin oldukça geniş ve çeşitlilik ihtiva eden bir gen havuzunda evrimleştiğini söyledi.
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Bu patojenin yüksek öldürücü güce sahip bir hastalık yayıcı olmasına ise ramak kalmış durumda.
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Gerek hükümetler gerekse üretim endüstrisi kuş gribinin suçlusu olarak doğal yaşamdaki kuşları ve onların göç yollarını suçlasa da endüstriyel üretim koşulları bu ölümcül virüsler için tam bir verimli üreme alanı.
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İngiltere'deki Bath Üniversitesi'nden biyoloji uzmanı Sam Sheppard'a göre bu yerler fazla kullanılan antibiyotikler, hayvanlar arasındaki genetik benzerlik ve aşırı kalabalık yaşam koşulları nedeniyle tehlike arz ediyor.
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Bu ortamda birçok bakteri, virüs ve benzeri patojenler oluşuyor, mutasyona uğruyor, yayılıyor ve sonrasında da insanlara bulaşır hale geliyor.