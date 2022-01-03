Yeni mezun istihdamına teşvik geliyor! Erdoğan açıkladı: işletmelere 100 bin tl destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair sözleri şöyle;



"KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir."



