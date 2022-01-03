Yeni mezun istihdamına teşvik geliyor! Erdoğan açıkladı: işletmelere 100 bin tl destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yaptı. Gündemdeki ekonomik gelişmelere ilişkin açıklama yapan Erdoğan, yeni mezun istihdamı hakkında da önemli bilgiler verdi. Erdoğan, yeni mezun istihdam eden kurumlara destek verileceğini açıkladı. İşte, yeni mezun istihdamına teşviğin ayrıntıları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezununu en az 12 ay istihdam taahhüdünde bulunanlara 100 bin lira destek veriyoruz." dedi. Erdoğan öte yandan KOSGEB'in hızlı destek programının amacını da "Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite mezunu gencimizi istihdama dahil etmektir." şeklinde özetledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya dair sözleri şöyle;
"KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir."
"KOSGEB destekleriyle ilgili bir müjdemizi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Nisan'da hızlı bir destek programı başlatmıştık. Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdam eden şirketlere 100 bin lira destek sağlayacağız. Amacımız bu programla 75 bin yeni meslek lisesi veya üniversite öğrencimizi istihdama dahil etmektir."