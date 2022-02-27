YENİ FARKLI KANDİL MESAJLARI ÖRNEKLERİ: Uzun-kısa- dua-ayet ve dilek içeren kandil mesajları hürriyet.com.tr'de

Dünyanın zor bir dönemden geçtiği bir tarihe denk gelen Miraç Kandili'nde umut, dua ve dilek içeren kandil mesajlarından birini seçerek sevdikleriniz gönderebilirsiniz. İşte anneye, sevgiliye, iş arkadaşına kısa-uzun, etkileyici kandil mesajları seçenekleri...MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI 2022
Her tomurcuk yeni bir gülün,Her gül yeni bir baharın,Her kandil yeni rahmetlerin habercisidir.Miraç kandilimiz mübarek olsun.
Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak temennisiyle tüm İslam âleminin Miraç Kandilini kutlarım.
Miraç Kandilinizi tebrik eder, bu mübarek gecenin ülkemize ve islam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim.
Bugün elerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün Kandil, Kandilin mübarek olsun.
"İnsanlığın yaptıklarından utandığı hastaların şifalandığı dertlilerin derman bulduğu borçluların borcunu ödediği rızk kapılarının sonuna kadar açıldığı savaşların bitip iyiliğin kazandığı sağlığımızın yerinde olduğu bir kandil olsun."
"En güzel dualardandır, başkasının haberi olmadan yapılan...Adınızın bugün çok anılması dileğiyle…"
"Miraç Kandil’ imizi tebrik ediyor, bu mübarek gün ve gecelerin tüm insanlığa rahmet, barış ve huzur getirmesini diliyorum..."
“İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve Tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana ‘diri’ denilir.” İbn-i SinaMİRAÇ KANDİLİNİZ HEP YANSIN.AYDINLIGIMIZ OLSUNDUALAR HEP KABUL OLSUN."
"Tüm İslam Aleminin Kandilini Kutluyor. Dünyamıza barış ve huzur getirmesini temenni ediyoruz. "
"Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm ’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ ’ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir." (İsra - 1)Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun
Eğilerek yükselmenin adıdır Miraç..Miraç Kandilimiz mübarek olsun.
“Miraç Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle.”Miraç Kandil’imiz Mübarek Olsun
"En güzel dualardandır, başkasının haberi olmadan yapılan...Adınızın bugün çok
Miraç kandilimiz mübarek olsun "anılması dileğiyle…Hayırlı Kandiller..."
"Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandil’inin tüm İslam âlemine; huzur, bereket ve sağlık getirmesini temenni ediyorum. Hayırlı Kandiller."
"Rabbim miraç hürmetine tüm İslam alemine esenlikler versin Allah'ım bu gün ve habibinin hürmetine Müslüman Türk'e güç ver feraset ver Allah'ım #Kandil #MiracKandili #MiracGecesi"
Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Rabbim bu gecenin hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.
Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
"Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını diliyorum.#MiracKandili "
"Şiddetin, kibrin, öfkenin yok olduğu bir Kandil diliyorum. Hepimizin Miraç Kandili mübarek olsun…"
-Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Miraç kandiliniz hayırlı olsun!
-Günler bize dostların güzelliği ile, geceler onların duaları ile mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamız sizlerin sevgisi. Kandiliniz mübarek olsun..
-İlahi esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
İnsanı miraca götüren yol barıştan, sevgiden ve kardeşlikten geçer. Birlik ve beraberlik içinde Miraç Kandiliniz mübarek olsun…
Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi... Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.
Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.