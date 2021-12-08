Yeni araştırma ortaya çıkardı: Omicron'un 'hayalet versiyonu' keşfedildi!

Yani bu gizli varyant, tüm olağan testler tarafından yine de koronavirüs olarak tespit edilebiliyor ancak daha hızlı sonuçlar veren rutin PCR testleri tarafından Omicron olduğu anlaşılmıyor. Bunun için daha karmaşık genom testlerinin yapılması gerekiyor.