Yen virüs iddiaları gündemde… Vizon nedir? Vizon virüsü nerelerde görülüyor?
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 için aşı çalışmaları sürerken yeni virüs iddiası paniğe neden oldu. Bazı ülkelerde SARS-Cov-2'nin mutasyona uğramış hali olan Cluster-5 virüsü tespit edildi. Virüsün çiftliklerde vizonlardan insana geçtiği düşünülüyor. İnsanlara da bulaşmaya başlayan ‘Cluster-5’ virüsü için uzmanlar çok ciddi uyarılar yaparak önlem alınmasını istiyor. Peki, vizon nedir? Vizon virüsü nerelerde görülüyor?
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Danimarka'dan sonra da diğer Avrupa ülkelerinden gelen mutasyona uğramış koronavirüs haberleriyle çalkalanmaya başladı. Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs "Cluster-5 virüs" olarak adlandırılıyor. Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da vizonlarda rastlanan ve ‘Cluster 5’ adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.
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HANGİ ÜLKELERDE GÖRÜLÜYOR?
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) Danimarka dışında 5 ülkede daha çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda rastlandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bilgisini verdiği belirtildi.
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YENİ MUTASYON 214 KİŞİDE GÖRÜLDÜ
Koronavirüsün zamanla değişikliğe uğraması ve mutasyonların ortaya çıkması normal kabul ediliyor. Ancak virüsün insanlardan hayvanlara ya da hayvanlardan insanlara geçişi özellikle endişe verici bulunuyor. Bugüne kadar sadece Danimarka'da 214 kişi vizonlarda görülen koronavirüsten enfekte olmuş durumda.
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VİZON NEDİR?
Vizon, kuzey yarıküreye has, sansargiller ailesinden bir gelincik türü olarak biliniyor. Avrupa vizonu (Mustela lutreola) ve Amerikan vizonu (Mustela vison) kürkleri için yetiştirilirler. Özellikle Amerikan vizonu değerli kürkü nedeniyle dünyanın her yerinde çiftliklerde yetiştirilir.