Yen virüs iddiaları gündemde… Vizon nedir? Vizon virüsü nerelerde görülüyor?

Danimarka'dan sonra da diğer Avrupa ülkelerinden gelen mutasyona uğramış koronavirüs haberleriyle çalkalanmaya başladı. Mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs "Cluster-5 virüs" olarak adlandırılıyor. Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka’da vizonlarda rastlanan ve ‘Cluster 5’ adı verilen mutasyona uğramış virüs, insanlarda yayılması durumunda aşıları (koronavirüs) daha az etkili hale getirme potansiyeline sahip olduğu için paniğe neden oldu.