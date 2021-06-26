YDT saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? İşte 2021 Yabancı Dil Testi hakkında bilgi
YDT'ye katılım sağlayacak kişiler başlama ve bitiş saati araştırmalarına hız verdi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) düzenlediği 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) tüm sınav merkezlerinde başarıyla tamamlanmasının ardından bu kez de tüm gözler YDT'ye çevrildi. Sınavın saat kaçta başlayacağı ve sona ereceği saat merak konusu oldu. Peki, YDT saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
YDT hakkındaki saat araştırmaları yoğunlaştı. Üniversite hayali kuran gençlerin katılım sağlayacağı Yabancı Dil Testi (YDT) için saat araştırmaları başladı. Sınava katılım sağlayacak yüz binlerce adayın yanı sıra aileleri ve yakınları da YDT başlama ve bitiş saatini sorguluyor. Öte yandan sınava kısa bir süre kala ÖSYM'den de saat uyarısı geldi. İşte, 2021 Yabancı Dil Testi hakkında bilgi...
2
TYT GERİDE KALDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, 2 milyon 607 bin 903 adayın başvuru yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sona erdi.
3
YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
4
15 DAKİKA KURALINA DİKKAT
Adayların sınav saatinden en az bir saat 15 dakika önce sınav binalarında hazır olması gerekiyor. Adaylar, sınavın sabah oturumu olan AYT'de saat 10.00'dan, öğleden sonra oturumu olan YDT'de saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
5
YASAKTAN MUAFLAR
Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
6
KOVİD-19 ÖNLEMLERİ
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı 2021-YKS öncesinde tedbir aldı.
Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.
YKS'nin her oturumunda, Kovid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak.
İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.
Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edilecek.
Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.
Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.