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Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 14:54,

YDS sınavı ne zaman? İşte 2020 YDS takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenecek 2020 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020 YDS) başvuruları günler öncesinde tamamlandı. Adaylar, başvuru işlemini yaptıktan sonra şimdi sınavın yapılacağı tarihe odaklandı. Peki, 2020 YDS ne zaman yapılacak?

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) yabancı dil puanını belgelendirmek isteyen vatandaşlarca sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, 'YDS sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı...

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Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2020-YDS) 27.09.2020 tarihinde yapılacak. Sınavın sonuçları ise 23.10.2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

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20-21 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/4 (Farsça) Sınavı ile e-YDS 2020/5 (İspanyolca/İtalyanca) Sınavı, 11-12 Temmuz 2020 tarihlerinde; 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılması planlanan e-YDS 2020/6 (Yunanca/Bulgarca) Sınavı ile e-YDS 2020/7 (Almanca/Fransızca) Sınavının 18-19 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılmasına karar verildi.

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