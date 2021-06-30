YDS başvurusu ne zaman? İşte Yabancı Dil Sınavı'ndan son bilgiler
YDS başvuruları heyecanla bekleniliyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ilki nisan ayında düzenlendi. Adayların ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları gerekiyor. Peki, YDS başvurusu ne zaman?
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YDS tarihi ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. YDS başvuruları her yıl belirli tarihlerde alınıyor. 2021-YDS/2 oturumu ekim ayında yapılacak. İşte 2021 YDS başvuru tarihleri...
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2021-YDS/2 TAKVİMİ
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) 10 Ekim tarihinde yapılacak. Bu sınav için başvuruların alınacağı tarih ise 20-31 Ağustos 2021 olacak.
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ÖSYM sınav sonuçlarını da değerlendirme işleminin ardından 2 Kasım'da adayların erişimine açacak.
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Öte yandan bu sınav için ÖSYM tarafından belirlenen geç başvuru tarihi de 8 Eylül 2021 oldu.