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YDS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır? Gözler YDS 2022 başvuru ücreti ve kılavuzunda

#Yds Başvuru#YDS Başvuru Kılavuzu#Yds Başvuru Ücreti

YDS başvuru kılavuzu ve ücreti araştırılıyor. YDS başvuruları her sene belirli tarihlerde alınıyor. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavının ilki nisan ayında düzenlenecek. 2022 YDS/1 başvuruları şubat ayında başlayacak. Peki, YDS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır?

1/3YDS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır Gözler YDS 2022 başvuru ücreti ve kılavuzunda

YDS başvuruları 17 Şubat’ta başlıyor. ÖSYM sınav takvimine göre YDS’ye girmek isteyen adayların başvurularını 28 Şubat tarihine kadar yapabilecekler. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

2/3YDS BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR

YDS BAŞVURU KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANIR?

YDS başvuruları 17 Şubat’ta başlıyor. Henüz başvuru kılavuzu yayımlanmadı. ÖSYM sınav takvimine göre YDS’ye girmek isteyen adayların başvurularını 28 Şubat tarihine kadar yapabilecekler.YDS başvuruları 17 Şubat tarihinde başlayacak ve 28 Şubat günü sona erecek. Sınav ise 10 Nisan’da yapılacak. YDS sonuçları 6 Mayıs’ta açıklanacak.

3/3YDS başvuru kılavuzu ne zaman yayımlanır Gözler YDS 2022 başvuru ücreti ve kılavuzunda

Adaylar, her yıl başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabiliyorlar.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabiliyorlar.

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