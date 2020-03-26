Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bilim kurulu toplantısında okulların tatil süresinin 30 Nisan tarihine kadar ertelendiğini duyurdu. Açıklama ardından yaz tatili sürecine ilişkin araştırmalar başladı. Öğrenciler ve veliler, uzaktan eğitimin nisan sonuna kadar uzamasının yaz tatilini etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Peki, az tatili kısalacak mı?
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Coronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Okulların açılış tarihine yönelik yapılan açıklama ardından yaz tatilinin süresi gündeme geldi. Peki, yaz tatiliyle ilgili bir açıklama yapıldı mı? Yaz tatili kısalacak mı?
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Yaz tatilinin süresiyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmayan Selçuk, “Çocuklarınızın her türlü eğitsel ihtiyaçlarının tamamlanması ve telafisi, sınavlar konusunda her türlü senaryoya hazırız. Bu hafta bizim test haftamızdı ama önümüzdeki haftadan itibaren çok daha kaliteli, dolu dolu programlarla çocuklarımızın eğitimini yapmaya devam edeceğiz. Uzaktan eğitim kısmının dışında da en kısa süre içerisinde yüz yüze eğitimle telafi yapma çalışmalarımız da devam ediyor. Telafinin ne zaman, nasıl olacağı Bilim Kurulumuzun önerileriyle doğrudan doğruya ilgili" dedi.
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Uzaktan eğitim sürecinin tatil olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ”Değerli anne babalar, okullar corona yüzünden tatile girdi şeklinde bir kanı var. Bu yanlıştır. Eğitimin bir süre internet üzerinden veriliyor. Uygulamayı tatili olarak görmeyin. Çocuklarınızın da konuyu böyle anlamalarını sağlayın. Verilen ara uzatılacak.” Dedi.