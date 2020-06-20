Yaz sezonu doodle oldu! Yaz gün dönümü ne zaman? 21 Haziran yaz gün dönümü özellikleri nedir?
Yaz sezonu ile ilgili Google doodle hazırladı. Önemi günlerde Google günün anlam ve önemine uygun doodle hazırlıyor. Vatandaşlar bunun ardından yaz gün dönümü ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşuyor. Peki Yaz gün dönümü ne zaman? Yaz gün dönümü özellikleri nelerdir?
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Yaz gün dönümünün özellikleri nedir sorusu araştırılıyor. 21 Haziran yaz gün dönümü nedir? Google, yaz sezonu ile ilgili doodle hazırladı. Bunun ardından vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Gündönümü” kelimesi, temelde “Güneş (sol) duruşu (stitium)” anlamına gelen Latince solstitium kelimesinden gelmektedir. 21 Haziran’da kuzey yarım kürede yaz mevsimi başlar. En uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. İşte yaz gün dönümü ile ilgili bilgiler…
YAZ GÜN DÖNÜMÜ NE ZAMAN? Yaz gün dönümü her yıl 21 Haziran’da gerçekleşiyor. Güneş, Dünya'nın eğik ekseni nedeniyle yıl boyunca gökyüzünde en düşük veya en yüksek noktaya ulaştığında bir gündönümü oluşur. Dünyanın yarısı yazın gelişini ve yılın en uzun gününü yaz gündönümü ile kutlamak için bir araya gelirken; diğer yarısı kış başlangıcını yaşayacak. Bu yıl, kış gündönümü 21 Haziran’da güney yarım kürede gerçekleşecek.
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YAZ GÜN DÖNÜMÜNDE NELER OLUR?
En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır. Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz Gündönümü'nde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur. 21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.
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GÜN DÖNÜMÜ NE DEMEK?
En uzun gün aynı zamanda yaz gündönümü veya yaz ortası olarak da bilinir. Gündönümü” kelimesi, temelde “Güneş (sol) duruşu (stitium)” anlamına gelen Latince solstitium kelimesinden gelir.