Yaz Kur'an kursları ne zaman açılacak? Diyanet tarih verdi!
Kovid-19 önlemleri kapsamında geçen yıl yaz aylarında Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim yapılamamıştı. Eğitimler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Diyanet TV üzerinden, uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilmişti. Peki, Yaz Kur'an kursları ne zaman açılacak?
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Bu yıl ise koronavirüs salgınıyla başarılı mücadelenin ardından Diyanet İşleri Başkanlığınca yaz Kur'an kursları yapılması yönünde karar alındı. Bu kapsamda pazartesi gününden itibaren, Kovid-19 tedbirleriyle İstanbul'daki bütün cami ve Kur'an kurslarında yaklaşık 7 bin personel öğrencilere eğitim vermeye başlayacak. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, yurt genelinde 5 Temmuz'da başlayacak Kur'an kursları kayıtları 11 Temmuz'a kadar devam edecek.
Cami, kurs veya "www.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacak kayıtlara 4-22 yaş grubu arasındaki çocuklar ve gençler başvurabilecek.
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4-9 yaş grubu öğrencilere yüz yüze eğitim verilirken, 10-15 yaş grubundakilere yüz yüze ve çevrim içi, 16-22 yaş grubundakilere ise sadece çevrim içi eğitim verilecek.
Kovid-19'la mücadele kapsamında, kurslardaki öğrencilerin her gün ateşi ölçülecek, hastalık belirtisi olanlar en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilecek.
Yüz yüze ve çevrim içi yapılacak Kur'an kursları eğitimleri, 20 Ağustos Cuma günü sona erecek.