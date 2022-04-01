Yatsı namazı nasıl kılınır, kaç rekat, saat kaçta? Yatsı namazının kılınışı ve saati

Yatsı namazının kaç rekat olduğu ve nasıl kılındığı merak ediliyor. İslam’ın farzlarından biri olan namaz ibadeti günde beş vakit yerine getiriliyor. Yatsı namazı dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşuyor. Son sünnetin ardından üç rekatlık vitr namazı kılınıyor. Diyanet tarafından yapılan açıklamaya göre bugün İstanbul’da yatsı namazı saati 20:58 olacak.



YATSI NAMAZI KAÇ REKATTIR?



Dört sünnet, dört farz ve iki son sünnet olmak üzere on rekattan oluşur. Namazın ardından üç rekat vitr namazı kılınır. Yani toplam 13 rekattır.