MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYatay geçiş tarihleri 2020 ne zaman? YÖK’ten yatay geçiş başvurusu ile ilgili açıklama
GeriGündem Yatay geçiş tarihleri 2020 ne zaman? YÖK’ten yatay geçiş başvurusu ile ilgili açıklama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 08 Temmuz 2020 - 13:29,

Yatay geçiş tarihleri 2020 ne zaman? YÖK’ten yatay geçiş başvurusu ile ilgili açıklama

Yatay geçiş başvuruları her yıl üniversiteler tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. 2020 yatay geçiş tarihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. YÖK web sitesi üzerinde yer alan, yurt dışından yatay geçiş kanalı ile Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik başvuru tarihlerini ve kontenjan bilgisini erişime açtı. İşte yatay geçiş tarihleri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Yatay geçiş tarihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Yatay geçiş başvuruları ne zaman yapılacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Yükseköğretim Kurulunca, salgın nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerine ilişkin bilgiler yayımlandı. İstanbul Üniversitesi başvuruları 27 Temmuz’da başlayacak ve 17 Ağustos’ta sona erecek. İşte diğer üniversiteler ile ilgili bilgiler…


YÖK web sitesi üzerinde yer alan, yurt dışından yatay geçiş kanalı ile Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi / Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi" bilgilerini içeren bölüm, alınan yeni kararlar doğrultusunda güncellenip, eklemeler yapılarak öğrencilerin erişimine açıldı.
YÖK'ün "https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul" adresinden kullanıma açılan internet adresindeki "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi" kısmına sırasıyla üniversite ve program adı girildiğinde o programa ait üniversitenin kendi açmış olduğu güncel yurt içi ve dışı kontenjan sayısı bilgisine ulaşılabiliyor.
Bu web sitesi üzerinden istediğiniz üniversiteyi seçip yatay geçiş başvuru tarihlerine bakabiliyorsunuz.


TÜM ÜNİVERSİTELERİN YATAY GEÇİŞ BAŞVURU TARİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2
Abone Olgoogle-news

Anadolu Üniversitesi başvuruları 17 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığında alacak. Ankara Üniversitesi başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek. İstanbul Üniversitesi başvuruları ise 27 Temmuz’da başlayacak ve 17 Ağustos’ta sona erecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi