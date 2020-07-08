Yatay geçiş tarihleri 2020 ne zaman? YÖK’ten yatay geçiş başvurusu ile ilgili açıklama
Yatay geçiş başvuruları her yıl üniversiteler tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. 2020 yatay geçiş tarihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. YÖK web sitesi üzerinde yer alan, yurt dışından yatay geçiş kanalı ile Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik başvuru tarihlerini ve kontenjan bilgisini erişime açtı. İşte yatay geçiş tarihleri…
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Yatay geçiş tarihleri araştırılan konular arasında yerini aldı. Yatay geçiş başvuruları ne zaman yapılacak sorusu yoğun ilgi görüyor. Yükseköğretim Kurulunca, salgın nedeniyle yurt dışında okuduğu üniversiteye dönmek istemeyen Türk öğrenciler ile Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin yatay geçiş işlemlerine ilişkin bilgiler yayımlandı. İstanbul Üniversitesi başvuruları 27 Temmuz’da başlayacak ve 17 Ağustos’ta sona erecek. İşte diğer üniversiteler ile ilgili bilgiler…
YÖK web sitesi üzerinde yer alan, yurt dışından yatay geçiş kanalı ile Türkiye'deki üniversitelerde okumak isteyen öğrencilere yönelik "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi / Yatay Geçiş Kontenjan Takvimi" bilgilerini içeren bölüm, alınan yeni kararlar doğrultusunda güncellenip, eklemeler yapılarak öğrencilerin erişimine açıldı. YÖK'ün "https://eyoksis.yok.gov.tr/websitesiuygulamalari/ogrenci/index.zul" adresinden kullanıma açılan internet adresindeki "Yatay Geçiş Kontenjan Listesi" kısmına sırasıyla üniversite ve program adı girildiğinde o programa ait üniversitenin kendi açmış olduğu güncel yurt içi ve dışı kontenjan sayısı bilgisine ulaşılabiliyor. Bu web sitesi üzerinden istediğiniz üniversiteyi seçip yatay geçiş başvuru tarihlerine bakabiliyorsunuz.
Anadolu Üniversitesi başvuruları 17 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığında alacak. Ankara Üniversitesi başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek. İstanbul Üniversitesi başvuruları ise 27 Temmuz’da başlayacak ve 17 Ağustos’ta sona erecek.