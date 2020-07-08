Yatay geçiş tarihleri 2020 ne zaman? YÖK’ten yatay geçiş başvurusu ile ilgili açıklama

Anadolu Üniversitesi başvuruları 17 Ağustos ve 25 Ağustos tarihleri aralığında alacak. Ankara Üniversitesi başvuruları 17 Ağustos ve 21 Ağustos tarihleri aralığında yapılabilecek. İstanbul Üniversitesi başvuruları ise 27 Temmuz’da başlayacak ve 17 Ağustos’ta sona erecek.