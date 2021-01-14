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Haber Giriş: 14 Ocak 2021 - 12:57 | 

Yastık savaşı feci sonla bitti

Aydın'da Belinay Avcı(9) babası ile yastık savaşı yaparken avize parçasının gözüne gelmesi sonucu yaralandı. Gözünü kaybetme riski bulunan Belinay, İzmir'de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Anne Özgül Avcı, sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade ederek, "Sabaha kadar kızımın başında korkuyla bekledik. Saat başı damla yapıldı. Darbe alan gözün diğer gözü gibi görmeyeceğini ve buna hazırlıklı olmamızı söylediler. Çok üzüldük, yıkıldık. Doktorlar ‘Şu an görmeden öte gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz’ dediler.'' dedi.

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