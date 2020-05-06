Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bir aydan uzun süredir risk grubunda oldukları için sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar için de belli şartlarda sokağa çıkma izni verilecek. Günlerdir evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlar da planlamanın nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
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1
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Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM’ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Öte yandan normalleşme adımları kapsamında günlerdir evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşların da hafta sonları belli şartlara tabi olarak sokağa çıkartılması planlandı. İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında tüm ayrıntılar...
2
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Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 1.5 aydır evde olan 65 yaş üstüne "nefes" izni geldi. Türkiye genelinde 65 yaş üstü kişiler 10 Mayıs Pazar günü 11.00 ile 15.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek. Ancak yaşlılar gerekli önlemlerini alarak ve maskelerini takarak dışarı çıkabilecek.
3
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Sokağa çıkmaları izne bağlanan 65 yaş üstü kişiler, bulundukları mahalle, sokak veya semtte yürüyüş yapabilecek, güneşten faydalanabilecek. Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde de aynı uygulamaya tabi olacaklar.
4
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BİR KİŞİ REFAKAT EDEBİLECEK
Dışarıya çıkacak 65 yaş üstü kişiler sosyal mesafeyi koruyacak, koronavirüs tedbirleri kapsamında belirlenen kurallara uyacak. Bulundukları mahalle, semtten ayrılmayacak. Araç kullanamayacak veya toplu ulaşım araçlarıyla başka yerlere gidemeyecek.
5
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Yürüme veya kronik herhangi bir rahatsızlığı bulunan, refakatçi bulundurması gereken kişilere yardım için yanlarında ailesinden bir kişi bulunabilecek.
6
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Yalnız yaşayan, dışarı çıkma veya yürümekte zorluk çeken kişilere ise talep etmeleri durumunda Vefa Sosyal Destek Grubu’ndan destek sağlanacak.