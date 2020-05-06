Gündem Haber Giriş: 06 Mayıs 2020 - 09:25 , 06 Mayıs 2020 - 09:26

Yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Bir aydan uzun süredir risk grubunda oldukları için sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlar için de belli şartlarda sokağa çıkma izni verilecek. Günlerdir evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşlar da planlamanın nasıl yapılacağını araştırıyor. Peki, yaşlılar ne zaman sokağa çıkacak? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?