Yaşlı ve engelli aylıkları için açıklama geldi: Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon lirayı aşan bir ödeme yapacaklarının altını çizen Yanık, “Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.