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GeriGündem Yaşlı ve engelli aylıkları için açıklama geldi: Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?
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Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 10:53 | 

Yaşlı ve engelli aylıkları için açıklama geldi: Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

Yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatacağı tarih için açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayı engelli ve yaşlı maaşlarının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Peki, yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak?

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon lirayı aşan bir ödeme yapacaklarının altını çizen Yanık, “Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.
2ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşları asgari ücret zammıyla birlikte arttı. Engelli maaşı 2022 yılında 1552 lira oldu.
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65 yaş aylığı rakamı ise 1296 TL olarak belirlendi. 2022 sayılı "65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun" kapsamında verilen maaş desteğinden faydalanmak için vatandaşların bulundukları ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na başvurması gerekiyor.
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